Политика

Явка на выборах в трех районах Псковской области на 10.00 составила 6,26%

По состоянию на 10.00 6 декабря явка на выборах в Великолукском, Печорском и Себежском районах составила 6,26%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В настоящее время проголосовали 1319 избирателей.

В Великолукском районе выбирают главу. В борьбе за этот пост участвуют четыре кандидата: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста») и Александр Тарасов (КПРФ).

Также проходят выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

В 8.00 начали свою работу 37 избирательных участков. В голосовании смогут принять участие в общей сложности 21070 избирателей.