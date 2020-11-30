Почти 2000 избирателей проголосовали к полудню на выборах в трех районах Псковской области

1927 избирателей проголосовали на выборах в Великолукском, Печорском и Себежском районах по состоянию на 12.00 6 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Фото: газета «Призыв» Себежского района
Явка составила 9,15%. В голосовании смогут принять участие 21070 избирателей.
В Великолукском районе проходят выборы главы. В борьбе за этот пост участвуют четыре кандидата: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста») и Александр Тарасов (КПРФ).
Также проходят выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.
В 8.00 начали свою работу 37 избирательных участков.