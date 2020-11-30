Политика

Явка на выборах в трех районах Псковской области достигла почти 18%

По состоянию на 15.00 6 декабря явка на выборах в Великолукском, Печорском и Себежском районах составила 17,97%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В настоящее время проголосовали 3789 избирателей. Всего в голосовании смогут принять участие 21084 избирателя.

Сегодня проходят досрочные выборы главы Великолукского района. В борьбе за этот пост участвуют четыре кандидата: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста») и Александр Тарасов (КПРФ).

Также проходят выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

В 8.00 начали свою работу 37 избирательных участков.