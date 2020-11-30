Политика

Алексей Кузьмин лидирует на выборах главы Великолукского района

На досрочных выборах главы Великолукского района 6 декабря победу одерживает и. п главы муниципалитета Алексей Кузьмин (партия «Единая Россия»). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

По итогам подсчета бюллетеней с 22 участков за него проголосовали 85,8% избирателей, участвовавших в выборах. Ближайший соперник Кузьмина, коммунист Александр Тарасов, набирает 6,73% голосов.

Напомним, за пост главы района также борются Юрий Павлинов (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).