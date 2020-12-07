Политика

В Псковской области планируют узаконить многодневные выборы

Члены Избирательной комиссии Псковской области на 149-м заседании 10 декабря обсудили проект областного закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области по вопросам защиты избирательных прав граждан». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, о сути предлагаемых изменений доложила начальник отдела правового обеспечения Избирательной комиссии региона Светлана Яковлева.

Так, проектом закона предусматривается возможность проведения голосования на региональных и муниципальных выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение принимается избирательной комиссией области не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру.

Закон области также предлагается дополнить пунктом, согласно которому политическая партия наделяется правом досрочно прекратить полномочия члена избиркома с правом решающего голоса, назначенного по предложению этой партии. Для это партии необходимо внести в орган, назначивший члена комиссии, представление о досрочном прекращении его полномочий и предложение по кандидатуре нового члена комиссии.

На основании норм федерального законодательства проектом закона также вводятся дополнительные требования к наблюдателям на региональных и муниципальных выборах. Устанавливается, что наблюдателем может быть только гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом на выборах губернатора Псковской области и депутатов Псковского областного Собрания.

Наряду с этим законопроектом вносятся изменения, связанные с принятым решением о сокращении числа депутатов регионального парламента с 44 до 26. Кроме того, в проекте закона учтены отдельные замечания и предложения Центральной избирательной комиссии РФ к Избирательному кодексу Псковской области.

Члены областного избиркома одобрили проект предлагаемых изменений. Далее он будет направлен на рассмотрение в областное Собрание.