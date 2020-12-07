Политика

«Яблоко» предлагает 18 поправок в бюджет Псковской области на следующий год

Депутаты фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов внесли 18 поправок и 25 предложений к проекту бюджета Псковской области на 2021 год. Все поправки направлены на увеличение финансирования в сфере здравоохранения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

15 из 18 поправок направлены на увеличение фонда оплаты труда всех медицинских организаций региона, работающих с коронавирусными больными. Согласно инициативе депутатов Псковского «Яблока», фонд оплаты труда должен быть увеличен на 7%, а не на 3%, как запланировано сейчас. Средства в размере 78 млн 541 тыс. руб., по мнению политиков, должны быть потрачены на увеличение доходов работников здравоохранения.

647 млн 127 тыс. руб. депутаты предлагают направить на сохранение региональных доплат врачам и другому медицинскому персоналу, работающему с коронавирусной инфекцией, на весь 2021 год.

143 млн руб. парламентарии призывают направить на сохранение бюджетного финансирования на приобретение медицинских препаратов для льготного лекарственного обеспечения на уровне 2020 года, ориентируясь на фактические затраты областного бюджета на эти цели в уходящем году.

Депутаты от «Яблока» предлагают дополнительно выделить по специальной подпрограмме 10 млн 900 тыс. руб. на выполнение предписаний Госпожнадзора и приведение пожарной безопасности Псковского перинатального центра в нормативное состояние.

Также подготовлено 25 предложений по изменению расходов бюджета Псковской области в 2021 году. Это повышение расходов на оплату труда работников образования, строительство, ремонт и реконструкция школ, учреждений дополнительного образования, организаций культуры и стадионов, увеличение расходов на отопление образовательных организаций, реконструкция дорог и мостов, реконструкция водопроводных сетей, покупка ассенизационной машины, обеспечение уличного освещения, разработку методики финансирования муниципальных музеев с участием областного бюджета, изготовление документов территориального планирования и другие задачи, напрямую влияющие на качество жизни людей.

Поправки и предложения псковского «Яблока» будут рассмотрены на заседании согласительной комиссии 11 декабря.