Политика

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Навальным

Россия готова принять материалы по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным, но никто их не дает и не объясняет причин. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ, пишет РИА Новости.

«Мы и здесь готовы работать, но материалы-то хоть кто-нибудь даст? Никто не может объяснить, почему не дают. На мой вопрос: "Почему не даете материалы? Вам что, трудно прислать бумажку, что ли? "Новичок", где он? Покажите нам". Никто ничего не дает. И главное, объяснить не могут – почему. Я совсем недавно только разговаривал с одним из коллег, дайте, говорю, бумаги, документы. Не дают. Передали в международную организацию по запрещению химического оружия. Мы готовы их принять, приезжайте с материалами, покажите нам, где этот "Новичок"», - сказал Владимир Путин правозащитнику Николаю Сванидзе.

«Ясно, что это может быть все, что угодно. У нас и случаи отравления в нашей новейшей истории были. Но давайте разберемся, покажите нам, что это такое. Но никто же ничего не дает. Николай Карлович, в этом же проблема. Мы с удовольствием расследуем это дело, причем тщательно», - отметил президент.

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