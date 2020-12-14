Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выбираем подарки в Пскове
новое городское кафе
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
Как минимум, варварство
С двух ног в один сапог
алло, мы ищем стартапы
бизнес с душком
Прогулка по (не)доступной среде
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс лучшее новогоднее оформление
75 лет спустя Год памяти и славы
Чем помогли малому и среднему бизнесу
спастись от огня
 
 
 
ещё Политика 14.12.2020 13:111 Рейтинг политической активности. Скользкие темы 14.12.2020 19:312 Как «Единая Россия» помогает псковичам в условиях пандемии, рассказал Александр Козловский 14.12.2020 17:440 Антон Минаков рассказал, как найти золотую середину в медиапространстве 14.12.2020 13:111 Рейтинг политической активности. Скользкие темы 11.12.2020 22:494 Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Навальным 10.12.2020 23:290 «Яблоко» предлагает 18 поправок в бюджет Псковской области на следующий год
 
 
 
Самое популярное 10.12.2020 13:192 Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область 11.12.2020 23:0147 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю 07.12.2020 07:522 20-летняя девушка пропала в Пскове 12.12.2020 21:1930 Ограничения для сферы образования конкретизированы указом губернатора 07.12.2020 22:3817 В Псковской области зафиксировано 335 новых случаев коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Как «Единая Россия» помогает псковичам в условиях пандемии, рассказал Александр Козловский

14.12.2020 19:31|ПсковКомментариев: 3

Первый партийный социальный онлайн-форум прошел с волонтерскими центрами, где обсудили лучшие практики оказания помощи гражданам в условиях пандемии

В понедельник, 14 декабря на площадке «Единой России» прошел первый Социальный онлайн-форум. Он собрал представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В форуме приняли участие президент РФ Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов. Участники обсудили лучшие региональные практики оказания волонтерской помощи.

«Для самой массовой партии России повседневная работа в эти месяцы, рядом с людьми, на местах — повод провести аудит своих собственных рядов», - отметил Владимир Путин в ходе Социального онлайн-форума.

«Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди — мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии чрезвычайно они важны. Именно с ними связано успешное будущее партии, ее представительство в общественной жизни страны и на всех уровнях власти», — сказал Владимир Путин.

Руководитель Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы  Александр Козловский, комментируя итоги Социального форума, подчеркнул, что президент дал высокую оценку деятельности партии в период пандемии.

«Во время серьезнейших для нашей страны коронавирусных вызовов глава государства уделяет столь большое значение именно социальной работе: заботе, защите и помощи нашим согражданам. И «Единая Россия» в текущем году, наряду с органами исполнительной власти федерации и регионов, построила свою работу таким образом, чтобы в центре нее было решение самых насущных вопросов для граждан, - подчеркнул Александр Козловский.

По его словам, одним из свежих предложений, прозвучавших на форуме, стала инициатива секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака во всех регионах страны организовать бесплатные перевозки врачей на такси. 

Депутатами от «Единой России» в Госдуме была проведена масштабная работа по проработке и принятию поправок в закон о дистанционной работе, касающийся миллионов людей.

«Псковским региональным отделением партии организована мобилизация волонтеров в помощь людям по доставке продуктов и медикаментов, автоволонтерству, обзвону наших земляков, чтобы ни один нуждающийся в помощи человек не остался один на один со своими проблемами. Мы стали надежным плечом главе исполнительной власти региона, нашему однопартийцу Михаилу Ведерникову и команде администрации области», - пояснил секретарь регионального отделения партии.

Партийный правозащитный центр проводит большую работу по юридической помощи, консультированию псковичей. Оказана волонтерская поддержка при создании и запуске единого номера бесплатной горячей линии 122, на который люди могут обратиться по широкому перечню вопросов.

«Единая Россия» будет продолжать свою деятельность всесторонней помощи гражданам до тех пор, пока пандемическая угроза для всех нас останется в прошлом», - добавил Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 79 человек
14.12.2020, 20:160 Сегодня ночью на дорогах Псковской области обещают сильный туман 14.12.2020, 20:010 В Тямшанской волости убрали две несанкционированные свалки 14.12.2020, 19:520 Правила безопасности при эксплуатации обогревательных приборов напомнили псковичам в МЧС 14.12.2020, 19:430 Порядка 900 дежурных групп для учащихся начальных классов организовано в Псковской области
14.12.2020, 19:370 В Псковской области остаются активными шесть очагов COVID19 14.12.2020, 19:313 Как «Единая Россия» помогает псковичам в условиях пандемии, рассказал Александр Козловский 14.12.2020, 19:244 Вера Емельянова: Введение дистанционного режима в школах региона не повлияет на качество образовательного процесса 14.12.2020, 19:130 В Пскове наградили юных художников
14.12.2020, 19:020 На завтра в Псковской области прогнозируют мокрый снег и гололедицу 14.12.2020, 18:440 В Сети появилась новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 14.12.2020, 18:423 Подписано финансирование программы Псковской области по модернизации первичного звена здравоохранения 14.12.2020, 18:370 Гдовского водителя-наркомана лишили водительских прав через суд
14.12.2020, 18:308 Реплика Донецкого: Пса им жалко, а человека - нет 14.12.2020, 18:250 Глава Великих Лук высказался о переводе школьников на дистанционное обучение 14.12.2020, 18:122 Псковичей приглашают принять участие в героико-патриотическом диктанте МЧС 14.12.2020, 18:010 Дикие цены
14.12.2020, 17:580 В Себеже ищут очевидцев наезда на 16-летнюю девушку 14.12.2020, 17:473 В погоне за лихачом без прав псковским полицейским пришлось открыть стрельбу. ВИДЕО 14.12.2020, 17:450 Автобусные рейсы в Стругокрасненском районе отменены из-за дистанционного обучения 14.12.2020, 17:440 Антон Минаков рассказал, как найти золотую середину в медиапространстве
14.12.2020, 17:313 Дед Мороз пытается залезть в окно пятиэтажки в центре Пскова 14.12.2020, 17:200 Новогодние ели начали устанавливать в районных центрах Псковской области 14.12.2020, 17:120 Псковские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по джиу-джитсу 14.12.2020, 17:100 В Великих Луках двое подростков подозреваются в угоне автомобиля
14.12.2020, 17:070 На 2,5 года осудили порховича за рукоприкладство, «пьяную» езду и грабеж 14.12.2020, 16:510 Врач рассказал псковичам о сроках выделения вируса переболевшими COVID-19 пациентами 14.12.2020, 16:4910 Юрий Сорокин передал в дар нуждающимся псковичам почти 5 тысяч пар новой обуви 14.12.2020, 16:430 На ремонт дороги Псков - Писковичи - Муровицы направят более 100 млн рублей
14.12.2020, 16:350 Как продать автомобиль через интернет? 14.12.2020, 16:320 Прокурор попросил 15 лет лишения свободы историку Соколову 14.12.2020, 16:270 «СберБанк Онлайн» снова признали лучшим приложением в сфере онлайн-банкинга 14.12.2020, 16:190 Печорский суд оштрафовал эстонца за незаконное пересечение границы
14.12.2020, 15:563 Александр Котов: Мы должны делать все, чтобы коронавирус не омрачил новогодние праздники 14.12.2020, 15:531 Дополнительные меры поддержки беременных женщин предложили ввести в России 14.12.2020, 15:490 Таможенники в Себежском районе изъяли 4 тысячи пачек белорусских сигарет 14.12.2020, 15:440 Председателем Бежаницкого районного суда назначен Сергей Филиппов
14.12.2020, 15:370 Анастасия Повторейко ответила на волнующий медицинское сообщество вопрос 14.12.2020, 15:290 Псковские конвоиры помогли ветерану Великой Отечественной войны 14.12.2020, 15:230 Дмитрий Песков назвал ерундой статью Times о повторной попытке отравить Алексея Навального 14.12.2020, 15:1311 Полицейские изъяли на псковском рынке около 500 банок красной икры
14.12.2020, 15:112 В работе YouTube и других сервисов Google произошел масштабный сбой 14.12.2020, 15:052 Бесплатные перевозки врачей на такси стартуют по всей стране с 21 декабря 14.12.2020, 14:580 Более 100 фонарей установили на одной из главных улиц в Опочке 14.12.2020, 14:501 Псковский эксперт сообщил, при каких симптомах необходимо сделать мазок на COVID-19
14.12.2020, 14:472 В Москве построят храм в традициях церковного зодчества Пскова 14.12.2020, 14:272 Больные коронавирусом могут рассчитывать на перерасчет платы за ТКО 14.12.2020, 14:240 Ввоз более 18 тонн молока из Белоруссии запретили в Псковской области 14.12.2020, 14:030 Первый социальный онлайн-форум проводит «Единая Россия»
14.12.2020, 13:564 Анна Кузыченко рассказала о нюансах перевода школ Пскова на дистанционное обучение 14.12.2020, 13:330 Онлайн-концерт «Россия начинается здесь» состоится 27 декабря 14.12.2020, 13:260 Большинство читателей ПЛН выступают против сокращения новогодних каникул 14.12.2020, 13:230 Платить за ЖКУ через личный кабинет «Псковских коммунальных систем» смогут жители региона
14.12.2020, 13:201 «Единая Россия» намерена сделать более прозрачной сферу оборота древесины 14.12.2020, 13:111 Рейтинг политической активности. Скользкие темы 14.12.2020, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 14.12.2020, 12:521 Проверка по факту гибели двух человек в провалившейся под лед автомашине идет в Псковской области
14.12.2020, 12:480 Награждены авторы лучших слоганов для Псковской Ленты Новостей 14.12.2020, 12:412 150 уклонистов от армии разыскали в Псковской области этой осенью 14.12.2020, 12:373 Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года 14.12.2020, 12:280 Самое дешевое представительство Эстонии находится в Пскове
14.12.2020, 12:150 Обнаружены тела утонувших в автомобиле в Новосокольническом районе 14.12.2020, 12:090 Осужденный экс-заместитель губернатора Псковской области не жалуется на условия содержания в колонии 14.12.2020, 12:020 Более 4 тысяч пачек сигарет изъяли пограничники в Пыталово 14.12.2020, 12:010 Более 200 псковских курсантов стали участниками всероссийского правового диктанта
14.12.2020, 11:490 Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 72 миллиона 14.12.2020, 11:410 Аптечный пункт открылся в куньинской деревне Жижица 14.12.2020, 11:330 Банк «Открытие»: Ускорение инфляции снижает вероятность снижения ключевой ставки 14.12.2020, 11:260 Более 20 граммов марихуаны изъяли полицейские у двух жителей Острова
14.12.2020, 11:205 Назван набор бесплатных лекарств при COVID-19 14.12.2020, 11:075 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 86 14.12.2020, 11:020 Проект реконструкции дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры подешевел на 2,5 млн рублей 14.12.2020, 10:490 Псковские школы присоединились к новогодней акции «Время дарить сказку»
14.12.2020, 10:431 Более 150 псковичей предупредили об опасности выхода на лед 14.12.2020, 10:251 Пскович попался на краже спиртного из магазина 14.12.2020, 10:130 «Постскриптум»: Об импортозамещении и дорожных ремонтах 14.12.2020, 10:020 Псковские артиллеристы сдали нормативы по сборке оружия
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.