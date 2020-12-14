Политика

Как «Единая Россия» помогает псковичам в условиях пандемии, рассказал Александр Козловский

Первый партийный социальный онлайн-форум прошел с волонтерскими центрами, где обсудили лучшие практики оказания помощи гражданам в условиях пандемии

В понедельник, 14 декабря на площадке «Единой России» прошел первый Социальный онлайн-форум. Он собрал представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В форуме приняли участие президент РФ Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов. Участники обсудили лучшие региональные практики оказания волонтерской помощи.

«Для самой массовой партии России повседневная работа в эти месяцы, рядом с людьми, на местах — повод провести аудит своих собственных рядов», - отметил Владимир Путин в ходе Социального онлайн-форума.

«Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди — мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии чрезвычайно они важны. Именно с ними связано успешное будущее партии, ее представительство в общественной жизни страны и на всех уровнях власти», — сказал Владимир Путин.

Руководитель Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский, комментируя итоги Социального форума, подчеркнул, что президент дал высокую оценку деятельности партии в период пандемии.

«Во время серьезнейших для нашей страны коронавирусных вызовов глава государства уделяет столь большое значение именно социальной работе: заботе, защите и помощи нашим согражданам. И «Единая Россия» в текущем году, наряду с органами исполнительной власти федерации и регионов, построила свою работу таким образом, чтобы в центре нее было решение самых насущных вопросов для граждан, - подчеркнул Александр Козловский.

По его словам, одним из свежих предложений, прозвучавших на форуме, стала инициатива секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака во всех регионах страны организовать бесплатные перевозки врачей на такси.

Депутатами от «Единой России» в Госдуме была проведена масштабная работа по проработке и принятию поправок в закон о дистанционной работе, касающийся миллионов людей.

«Псковским региональным отделением партии организована мобилизация волонтеров в помощь людям по доставке продуктов и медикаментов, автоволонтерству, обзвону наших земляков, чтобы ни один нуждающийся в помощи человек не остался один на один со своими проблемами. Мы стали надежным плечом главе исполнительной власти региона, нашему однопартийцу Михаилу Ведерникову и команде администрации области», - пояснил секретарь регионального отделения партии.

Партийный правозащитный центр проводит большую работу по юридической помощи, консультированию псковичей. Оказана волонтерская поддержка при создании и запуске единого номера бесплатной горячей линии 122, на который люди могут обратиться по широкому перечню вопросов.

«Единая Россия» будет продолжать свою деятельность всесторонней помощи гражданам до тех пор, пока пандемическая угроза для всех нас останется в прошлом», - добавил Александр Козловский.