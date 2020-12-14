Политика

Псковские «яблочники» просят возбудить уголовное дело из-за отравления Навального

Возбудить уголовное дело по факту посягательства на жизнь общественного деятеля Алексея Навального просят депутаты Псковского областного Собрания от партии «Яблока». Соответствующее обращение они направили главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«Просим Следственный комитет Российской Федерации возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 277 Уголовного кодекса Российской Федерации "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность", по факту посягательства на жизнь общественного деятеля Навального Алексея Анатольевича», - говорится в заявлении.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, он впал в кому. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило, что политик был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Это установили специалисты лаборатории Бундесвера. На Западе отравление связали с действиями российских спецслужб. В Москве эти обвинения опровергают.