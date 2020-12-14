Политика

Ульяна Михайлова: Депутатство реально отягощает

Депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила, что ее отягощает статус парламентария.

«Я пока нахожусь в осознании того, а необходим ли этот статус депутата в принципе для того, чтобы быть эффективным, для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы уметь помогать гражданам нашей области в какой-то профессиональной сфере? Исходя из моих двух, почти полных, сроков депутатства, хочу на данном этапе сделать вывод, что это отягощает. Депутатство реально отягощает. И каких-то серьезных преимуществ в этом вопросе, в вопросе защиты чьих-то прав, не дает», - прокомментировала она свое решение не участвовать в выборах в региональный парламент в 2021 году.

По словам Ульяны Михайловой, эффективность индивидуальных инициатив в Псковском областном Собрании депутатов «фактически равна нулю». «Коллективные инициативы, в частности основной фракции партии "Единая Россия", полностью зависят от губернаторской воли. Поэтому у меня сегодня однозначно сделан вывод, что вложения эмоциональные, имущественные, вложения времени несоизмеримы с тем результатом, который в итоге может получить депутат, имея этот депутатский статус», - считает она.

«Сегодня, на мой взгляд, если занимать позицию активности, лучше не иметь вообще никаких статусов, - продолжила депутат. - Лучше быть многодетной мамой, коренным жителем Псковской области, проживать на территории региона, высказываться и обращать внимание на наиболее острые проблемы социально-экономического развития нашего субъекта. Такой вывод у меня сейчас».

Также она не видит идеологической основы для выборного процесса: «Пока непонятно, какую идеологическую основу брать для выборного процесса, какой круг лиц объединять? И граждан мотивировать в отношении чего, за что? Потому как сегодня общее состояние нашего региона очень катастрофическое. Взять и вычленить наиболее перспективную идеологическую основу фактически, на мой взгляд, невозможно».

«Ну и третье - это, собственно, сама команда. Я не верю в самовыдвиженцев, я не верю в индивидуальный заход в Псковское областное Собрание депутатов, поэтому пока не вижу гармоничного себе места в политическом пространстве региона. И не буду на него претендовать», - заявила Ульяна Михайлова.

На данном этапе в партии «Единая Россия», по ее мнению, утрачено «очень важное качество», которое ее привлекало 8-10 лет назад. «Партия допускала инакомыслие, допускала дискуссию, допускала альтернативное мышление, альтернативную позицию. По большому счету, 100-процентная фракционная дисциплина была нужна по базовым, глобальным вопросам: бюджет, важные инициативы в адрес Российской Федерации. В остальных моментах допускалась дискуссия. Сейчас это невозможно от слова совсем. Депутат сегодня сведен к статисту. Он просто поднимает руку. Даже если он не согласен с позицией, с той инициативой, которая вносится, и чаще всего вносится органом исполнительной власти. Самостоятельного мышления фракция партии "Единая Россия" сегодня в областном Собрании фактически не имеет», - высказалась Ульяна Михайлова.

«Пока в целом делаю вывод относительно КПРФ, партии "Яблоко" и иных партий, что я не партийный человек. Я общественник. У меня хорошо развит навык и умение организовывать мероприятия общественных контрольных функций, заниматься социально-трудовыми спорами, переговорным процессом. Причем в равной степени я это делаю хорошо - как со стороны работников, так и со стороны работодателя. В целом механизм защиты интересов наших граждан через депутатство я считаю слабым», - добавила она.

Также Ульяна Михайлова рассказала, что не разделяет ряд политических заявлений партийных лидеров. Тем не менее ей поступали предложения от партий пойти на выборы в порядке одномандатника. Но разглашать, от каких именно партий, она отказалась. «Я не согласовывала выдачу информации с этими политическими партиями», - пояснила парламентарий.

Ульяна Михайлова добавила, что на ее решение не участвовать в выборах также повлияла ситуация с уголовным преследованием. «Я человек отчаянный, но разумный. Мне угрожали возможностью сесть в тюрьму, сейчас этот вопрос вроде бы не стоит на повестке дня. Но возвращаться к нему я точно не хочу», - заключила она.