Политика

Путин: Традиционные партии выступают с патриотических позиций

Традиционные политические партии выступают с патриотических позиций, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря. «Традиционные политические партии - разные точки зрения звучат по разным проблемам, но практически каждая из них выступает с патриотических позиций. Подходы разные, но цель одна», - сказал он, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава государства ответил, что предстоящие выборы в Госдуму будут отличаться от предыдущих. Это связано с тем, пояснил он, что, согласно поправкам в Конституцию, парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию правительства РФ.

Отвечая на вопрос, не пора ли партиям-тяжеловесам уступить место, президент ответил, что это решают граждане. «Они принимают решения», - сказал он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что политическая система дает возможность партиям принимать участие в избирательных кампаниях. «Думаю, на следующий год больше 16 партий может принять участие в выборной кампании без сбора подписи. Они получили представительства в ряде субъектов и право попробовать силы на общенациональной арене. Я желаю им успехов», - добавил он.