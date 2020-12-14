Политика

В Псковской городской Думе есть место для политики, считает Денис Иванов

В Псковской городской Думе есть место для политики, считает депутат ПГД, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов.

В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он согласился с тем, что городской парламент - место для политических дискуссий и, в какой-то степени, даже для политического шантажа. «Дума - вообще это место для дискуссий, для высказывания своей позиции и, если хотите, для политического шантажа. Это то место, где политические партии высказываются и борются за голоса своих избирателей в процессе работы», - сказал Денис Иванов.

Депутат убежден, что наличие политической составляющей в гордуме сложилось исторически. «Депутаты попадают в гордуму именно через политическую борьбу, пройдя горнило выборов. «По-другому никак, - добавил гость студии. - При этом муниципальные депутаты наиболее приближены к земле, к населению».