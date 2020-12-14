Политика

Петр Алексеенко: Народ устал от выборов и потерял в них веру

На инертность избирателей в Псковской области указал в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Этим фактом он объяснил и неудачи кандидатов коммунистов на последних выборах в регионе.

«Народ устал от выборов и потерял в них веру», - так лидер псковских коммунистов описал причину политической инертности жителей региона.

Петр Алексеенко отметил, что, когда проходило голосование по поправкам в Конституцию, большая агитация КПРФ принесла свои плоды. Например, в Великолукском районе против поправок проголосовали свыше 2200 человек. «Это очень много для района», - пояснил гость студии.

При этом Петр Алексеенко отметил, что в том же Великолукском районе за кандидата-коммуниста на недавних выборах главы района пришли отдать свой голос менее 300 человек. «Может быть, это мы не довели, не донесли до людей информацию, а, может быть, люди уже просто не верят, что со сменой руководства последуют перемены», - добавил он.

При этом Петр Алексеенко полагает, что ситуация изменится в ближайшее время. «Мы видим, какая обстановка в стране и в нашей области в частности, надеемся, что это будет способствовать тому, что избиратель активизируется», - заключил он.