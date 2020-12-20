Политика

Сергей Колосов: В том, чтобы отчитывается о своей работе через гордуму, нет ничего зазорного

Депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов не видит ничего зазорного в том, чтобы отчитываться о своей работе не только перед избирателями, но и перед комиссией по регламенту и депутатской этике. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Поэтому он не разделяет позицию коллег-депутатов, которые опротестовали соответствующее постановление главы города в прокуратуре.

«Не понимаю, зачем был раздут этот скандал, для чего коллеги обратились в прокуратуру. Потому что все равно депутат должен отчитываться перед избирателями, - отметил гость студии. Возможно, Елена Александровна (Полонская, глава Пскова - ред.) немного переборщила, но это не такая проблема, за которую надо ее критиковать. Я, например, считаю, что она молодец, трудится. Налажена работа гордумы. Не вижу проблем в том, чтобы отчитываться перед избирателями через гордуму».

«Я, например, свой отчет сдал. Не считаю зазорным отчитываться. Работа в округе видна, почему нет?» - резюмировал Сергей Колосов.