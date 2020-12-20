Политика

Депутат Владимир Воробьев считает 2020 год плодотворным для Пскова

«Хочу отметить, что 2020 год — это очень плодотворный год для Пскова, он войдет в историю города как год широкомасштабного ремонта улиц и дорог. Из регионального дорожного фонд нашему городу была выделена беспрецедентная сумма, более одного миллиарда рублей, - напомнил депутат Псковской городской думы, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, подводя итоги года в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. - Еще по шесть с половиной миллионов рублей было выделено на ремонт дворовых территорий с учетом пожеланий граждан в каждом избирательном округе».

Он также отметил реализацию крупных инфраструктурных проектов по программам приграничного сотрудничества: реконструкцию сквера на Четырех углах и усадьбы Беклешова на набережной реки Великой, работы на второй очереди дендропарка у Мирожского монастыря.

Заместитель главы города напомнил, что в начале этого года Псков стал центром траурных мероприятий к годовщине подвига шестой роты. Город посетил национальный лидер Владимир Путин. Бюсты бойцов были установлены по всей стране в тех местах, где этого пожелали родители. Бюст Героя России старшего лейтенанта Алексея Воробьева — сына Владимира Воробьева - установили на малой родине в станице Кандауровка Оренбургской области, где Герой России заканчивал 11 класс.

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До конца года гордума планирует принять бюджет на следующий год и плановый двухлетний период. В основе финансового документа — 13 муниципальных программ.

«На ближайшую перспективу запланирован старт строительства двух школ, одна будет сдана в 2021 году, еще одна чуть позже, - рассказал Владимир Воробьев о крупных проектах, готовящихся к реализации в областной столице. - Также запланировано строительство двух детских садиков, в частности, учреждение на 120 мест будет построен на улице Коммунальной. На следующий год выделяются большие деньги на продолжение ремонта дорог. Мы должны их в большинстве своем отремонтировать, чтобы они выглядели современными, безопасными, освещенными, чтобы не заниматься ямочным ремонтом».

Дорожные строители придут на улицы Бастионную, Чудскую, на Октябрьскую площадь, Октябрьский проспект. Отдельно Владимир Воробьев выделил серьезную реконструкцию дорожной сети на дальнем Завеличье: улицы Кузбасской дивизии (от улицы Никольской до улицы Западной), улицы Западной (от улицы Кузбасской дивизии до улицы Коммунальной), улицы Байкова (от улицы Западной до улицы Рокоссовского). Финансирование и проведение работ будет происходить поэтапно с разбивкой на несколько лет.

Владимир Воробьев выразил псковичам благодарность за конструктивную критику. По его словам она помогает быстрее решать общегородские проблемы, совместными усилиями делать Псков более комфортным и красивым.