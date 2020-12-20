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Политика

Алексей Кузьмин вступил в должность главы Великолукского района

21.12.2020 15:53|ПсковКомментариев: 0

Избранный глава Великолукского района Алексей Кузьмин официально вступил в должность сегодня, 21 декабря. Мероприятие прошло с ограниченным количеством приглашенных при соблюдении мер противоэпидемической безопасности, пишет районная газета «Наш путь».

Фото: газета «Наш путь»

Председатель территориальной избирательной комиссии Великолукского района Олеся Егорова огласила результаты выборов и вручила победителю избирательной кампании Алексею Кузьмину удостоверение главы Великолукского района.

Алексей Кузьмин принес присягу, дав клятву соблюдать федеральное и региональное законодательство, устав района, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять свои обязанности.

«Огромное спасибо за поздравления и теплые слова, сказанные в мой адрес, - отметил Алексей Кузьмин. - Для меня это очень важный и волнительный день. И я в полной мере осознаю всю глубину ответственности, которая возлагается на меня на этом посту. Ответственности не только за деятельность администрации Великолукского района, которую я буду возглавлять ближайшие 5 лет, но и за весь наш район.

Алексей Кузьмин выразил благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за оказанную поддержку, признательность партии «Единая Россия», поддержавшей его выдвижение. «Обещаю добросовестно трудиться на благо Великолукского района», - добавил он.

Участие в церемонии приняли заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, депутат регионального парламента Алексей Федоров, председатель Совета муниципальных образований Псковской области Валентина Понизовская, председатель территориальной избирательной комиссии Великолукского района Олеся Егорова и председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов.

Теги: #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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