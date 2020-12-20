Политика

Автопробег провели в Пскове к 141-летию рождения Сталина

21 декабря в честь 141-летия со дня дня рождения Иосифа Сталина в Пскове состоялся автопробег, организованный КПРФ и Движением «За новый социализм». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

«В день рождения Сталина во многих городах нашей страны состоялись памятные мероприятия. В Пскове коммунисты планировали провести митинг, но его запретили из-за коронавирусных ограничений. Поэтому 21 декабря по городу прошел масштабный автопробег: машины с красными флагами, советские песни и патриотические речи из динамиков»,- сообщили в пресс-службе.

«Идеи Иосифа Виссарионовича не утратили актуальности, а жизнь и работа Сталина и сегодня являются примером и продолжают вдохновлять на борьбу новые поколения борцов за социализм!», - отметили в обкоме КПРФ.