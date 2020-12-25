Политика

Единороссы начали подготовку к предстоящим выборам в Псковской области. ФОТО

«Единая Россия» начала подготовку к предстоящим выборам в Псковской области. В Пскове и Великих Луках прошли первые пикеты с раздачей партийной газеты, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.





Напомним, в 2021 году пройдут первые крупные выборы нового электорального цикла - в Государственную думу и Псковское областное Собрание депутатов. Для всех основных политических сил - как для власти, так и для оппозиции - грядущие избирательные кампании очень важны. От их результатов во многом зависит будущее - как в целом страны и регионов, так и отдельных партий, политиков, госуправленцев.

При этом выборы в региональный парламент пройдут по новым правилам: число депутатов в заксобрании сокращено с 44 до 26, а количество избирательных округов - до 13. В связи с этим заметно вырастает конкуренция в борьбе за мандат.

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Неофициальная избирательная кампания фактически началась: ранее лидеры практически всех партий, представленных в Псковской области, сделали заявления относительно своих планов.