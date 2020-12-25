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Политика

II Форум молодежных избирательных комиссий региона - как это было. ВИДЕО

26.12.2020 09:36|ПсковКомментариев: 0

Избирательная комиссия Псковской области подготовила видеоролик, посвященный прошедшему 27 ноября 2020 года в областном центре II Форуму молодежных избирательных комиссий региона. Небольшой фильм стал своеобразной ретроспективой двухдневного мероприятия.

Отметим, что в очном и онлайн-режиме в работе форума приняли участие более 140 человек из 17 регионов России и выступили 18 экспертов. Неслучайно председатель МИК России Заурбек Хугаев по итогам мероприятия отметил, что хоть форум и имел статут регионального, прошел на уровне общероссийского.

Отметим, что организаторы форума поставили перед собой задачу провести с молодыми людьми разъяснительную работу по вопросам избирательного процесса, а также познакомить их с механизмом проведения выборов.

В качестве экспертов в форуме выступили секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Майя Гришина, депутат Госдумы, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский, вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, автор информационно-аналитического канала «Политджойстик» Марат Баширов, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров и другие.

Также в рамках закрытия Форума МИК председатель облизбиркома Игорь Сопов вручил благодарности членам молодежных территориальных комиссий за оказание содействия избирательным комиссиям по вопросу повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #избиратель #избирательная система
Источник: Псковская Лента Новостей
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