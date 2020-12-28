Политика

План по реформе органов власти утвердили в России

Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство. Соответствующее постановление утвердил кабмин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Кроме того, при проведении реформы госаппарата планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

«Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности», – отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко, комментируя принятое решение.

По его словам, будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное – размывают ответственность.

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчинёнными», – подчеркнул Дмитрий Григоренко.

Реформу госаппарата правительство анонсировало в ноябре 2020 года. Она нужна для того, чтобы повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей развития.

Специальным постановлением были закреплены единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств. Так, численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее 5 единиц, самостоятельного отдела – не менее 10.

Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение – не более 30% общей численности сотрудников.

В особых случаях может быть принято решение об отклонении от установленных требований. Такими полномочиями наделяется специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Допустимые параметры отклонения от установленной штатной численности также закреплены постановлением правительства. Так, при определенных обстоятельствах численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств – 20 единиц на управление и 5 единиц на самостоятельный отдел.