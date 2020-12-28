Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
10 причин рекомендовать Сбербанк
Потребкредит: брать нельзя откладывать?
твоя история Проект Агон
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
Новые банковские услуги для предпринимателей
Выбираем подарки в Пскове
новый год еда без хлопот
С двух ног в один сапог
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс лучшее новогоднее оформление
Самые важные нацпроекты
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Политика 28.12.2020 10:550 Рейтинг политической активности. Вокруг бюджета 28.12.2020 11:240 План по реформе органов власти утвердили в России 28.12.2020 11:120 Жириновский назвал возможных президентов России 28.12.2020 10:550 Рейтинг политической активности. Вокруг бюджета 26.12.2020 22:260 Две сотни региональных лидеров примут участие в проекте «Федеральный ПолитСтартап» 26.12.2020 09:360 II Форум молодежных избирательных комиссий региона - как это было. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 26.12.2020 00:2929 В Пскове снаряд после непроизвольного выстрела из пушки попал в торговый центр 25.12.2020 10:2519 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2020 26.12.2020 18:0114 100 псковских миллионеров. Допрыгнуть до девятизначных 25.12.2020 06:379 425 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области 27.12.2020 14:271 На Псковскую область обрушится ледяной дождь
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

План по реформе органов власти утвердили в России

28.12.2020 11:24|ПсковКомментариев: 0

Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство. Соответствующее постановление утвердил кабмин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Кроме того, при проведении реформы госаппарата планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

«Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности», – отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко, комментируя принятое решение.

По его словам, будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное – размывают ответственность.

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчинёнными», – подчеркнул Дмитрий Григоренко.

Реформу госаппарата правительство анонсировало в ноябре 2020 года. Она нужна для того, чтобы повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей развития.

Специальным постановлением были закреплены единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств. Так, численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее 5 единиц, самостоятельного отдела – не менее 10.

Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение – не более 30% общей численности сотрудников.

В особых случаях может быть принято решение об отклонении от установленных требований. Такими полномочиями наделяется специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Допустимые параметры отклонения от установленной штатной численности также закреплены постановлением правительства. Так, при определенных обстоятельствах численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств – 20 единиц на управление и 5 единиц на самостоятельный отдел.

Теги: #правительство #реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 252 человека
28.12.2020, 11:400 «Обратный отсчет»: Справилось ли Псковское областное Собрание с вызовами 2020 года? 28.12.2020, 11:320 Ремонт улицы Инженерной в Пскове завершат в 2021 году 28.12.2020, 11:240 План по реформе органов власти утвердили в России 28.12.2020, 11:222 Губернатору не понравилась сломанная тактильная плитка на улице Фабрициуса в Пскове
28.12.2020, 11:161 Псковичи стали чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами 28.12.2020, 11:140 Сыр и рыбу украл пскович из магазина на улице Льва Толстого 28.12.2020, 11:120 Жириновский назвал возможных президентов России 28.12.2020, 11:012 Перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской открыт для транспорта
28.12.2020, 10:590 Названы условия, при которых 31 декабря может стать нерабочим днем 28.12.2020, 10:550 Рейтинг политической активности. Вокруг бюджета 28.12.2020, 10:390 «Обратный отсчет»: Каким был 2020 год для якорного резидента ОЭЗ «Моглино»? 28.12.2020, 10:300 Пропавшего рыбака в зеленой фуфайке разыскивают в Псковском районе
28.12.2020, 10:110 Теплый Новый год ожидает жителей Псковской области 28.12.2020, 10:080 Жилой дом сгорел в Стругокрасненском районе 28.12.2020, 09:540 О святынях Снетогорского монастыря расскажут в рамках проекта «Вечера на Печерском подворье» 28.12.2020, 09:410 Руководителя станции по борьбе с болезнями животных оштрафовали в Псковской области
28.12.2020, 09:340 «Опель» подожгли в Печорах 28.12.2020, 09:150 Эксперты предрекли снижение спроса на услуги бухгалтеров и таксистов 28.12.2020, 09:041 Россияне постепенно снижают градус потребляемого алкоголя 28.12.2020, 08:520 С ростом цен на жилье предложили бороться пошлинами на арматуру
28.12.2020, 08:430 Названы самые популярные у россиян товары года на «Авито» 28.12.2020, 08:310 Россия проиграла Чехии на молодежном ЧМ по хоккею – 2:0 28.12.2020, 08:231 Только 44% россиян могут материально помогать пожилым родителям 28.12.2020, 08:123 Роскачество рассказало, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу
28.12.2020, 08:004 Половина родителей заявила о беспрецедентном отставании школьников 28.12.2020, 07:480 В Гидрометцентре назвали регионы с самой теплой новогодней ночью 28.12.2020, 07:351 Россиян ждет короткая рабочая неделя 28.12.2020, 00:242 Назван лучший футболист XXI века
27.12.2020, 22:332 Энергетики восстановили работу основной сети в Псковской области после второй волны циклона «Грета» 27.12.2020, 21:550 В Минске впервые с августа не стали организовывать марш протеста против режима Лукашенко 27.12.2020, 21:534 Почти 400 новых случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки 27.12.2020, 21:270 Российские экономисты назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат в 2021 году
27.12.2020, 21:130 Очевидцы сняли на видео пожар в жилом доме в псковской деревне 27.12.2020, 20:550 МЧС продолжает работу по предотвращению пожаров в Псковской области 27.12.2020, 20:094 В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса 27.12.2020, 19:341 Два вуза снизят стоимость обучения на 10% из-за удаленки
27.12.2020, 18:410 МЧС напомнило псковичам о правилах пожарной безопасности в жилье 27.12.2020, 18:005 В доме престарелых в Бельгии скончались 18 человек после визита Санты с COVID-19 27.12.2020, 17:570 Стартовала трансляция онлайн-концерта «Россия начинается здесь». ВИДЕО 27.12.2020, 17:120 Студент великолукского вуза выиграл соревнования в рамках чемпионата России по биатлону
27.12.2020, 17:007 Эксперт назвал лучшие способы предотвратить похмелье 27.12.2020, 16:380 До восьми градусов мороза ожидается в Псковской области в понедельник 27.12.2020, 16:190 Для педагогических вузов 30 и 31 декабря будут выходными 27.12.2020, 16:010 Рейды в местах реализации пиротехники проходят в Псковской области
27.12.2020, 15:442 83 бригады псковских энергетиков ликвидируют последствия циклона «Грета» 27.12.2020, 15:223 Фотофакт: Русская дорожная забава 27.12.2020, 14:548 В Кремле объяснили, почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса 27.12.2020, 14:271 На Псковскую область обрушится ледяной дождь
27.12.2020, 13:523 В Минпросвещения рассказали, кто из педагогов получит новую надбавку в 15 тысяч 27.12.2020, 13:440 Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «британского» штамма COVID 27.12.2020, 13:331 Полиция продолжает розыск пропавшего без вести псковича 27.12.2020, 13:180 Псковская область получит допсредства на развитие автодорог
27.12.2020, 12:530 Подарить ребенку радость - в наших силах. Наталия Соколова об акции «Елка желаний» 27.12.2020, 12:291 Названы самые дорогие направления для новогодних путешествий 27.12.2020, 12:120 Опубликовано расписание работы музеев Псковской области в праздники 27.12.2020, 11:5925 Количество заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 22 тысячи человек
27.12.2020, 11:381 Стоимость биткойна впервые превысила $27 тысяч 27.12.2020, 11:209 Глава ВОЗ заявил о высокой вероятности новых пандемий после COVID-19 27.12.2020, 11:070 В Пскове изменился режим работы МРЭО ГИБДД 27.12.2020, 10:590 Валерий Филимонов: Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в будни МЧС
27.12.2020, 10:460 В Псковской области пройдет конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе!» 27.12.2020, 10:372 В инфекционной больнице изменен порядок приема и хранения вещей, передаваемых для пациентов 27.12.2020, 10:161 В Кремле сообщили об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами 27.12.2020, 10:101 В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже
27.12.2020, 09:470 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО 27.12.2020, 09:420 Диетолог рассказала о полезных блюдах на новогоднем столе 27.12.2020, 09:102 Губернатор Михаил Ведерников поздравил спасателей региона с профессиональным праздником 27.12.2020, 09:063 Росгвардейцы задержали псковичку, подозреваемую в краже из магазина
27.12.2020, 08:550 Россияне раскрыли ожидания от зарплаты в 2021 году 27.12.2020, 08:451 Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя 26.12.2020, 23:324 Лавров раскритиковал запрет на посещение Олимпиад руководству России 26.12.2020, 22:473 Как не ошибиться при выборе алкоголя к новогоднему столу - советы Роспотребнадзора
26.12.2020, 22:260 Две сотни региональных лидеров примут участие в проекте «Федеральный ПолитСтартап» 26.12.2020, 22:102 Бизнесу не до жиру - быть бы живу: Игорь Романов просит снизить налоговые ставки в Псковской области 26.12.2020, 21:483 Всегда золотите ручки: Анна Седокова рассказала, как добиться секси-лука за 10 минут 26.12.2020, 21:290 Снеговики-музыканты украсили городской парк в Великих Луках
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.