Политика

Суд отложил рассмотрение дела об отмене выборов главы Себежского района

Псковский областной суд отложил рассмотрение дела по иску Алексея Харлашина к ТИК Себежского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного суда, заседание по данному делу состоялось 29 декабря. По ходатайству ТИК Себежского района рассмотрение перенесено на 4 февраля.

Напомним, 23 октября Себежский районный суд отклонил иск Псковского регионального отделения партии ЛДПР о признании выборов главы Себежского района незаконными и с требованием полностью аннулировать их результаты.

Кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин был восстановлен на выборах главы Себежского района решением кассационного суда 12 сентября - на второй день трехдневного голосования. По результатам выборов за действующего главу Себежского района, единоросса Леонида Курсенкова отдали голос порядка 58% избирателей. Второе место занял руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов (22,25%). Кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин получил 14,56% голосов и занял третье место. В выборах приняли участие 37,68% избирателей.