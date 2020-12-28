Политика

Александр Козловский назвал главную задачу единороссов на выборах 2021 года

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский назвал главную задачу, которую партия ставит перед собой на выборах 2021 года.

«Мы будем участвовать в выборах следующего года, будем выбирать кандидатов и в Госдуму, и в Псковское областное Собрание, - сказал он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - Ставим для себя самую высокую планку — конституционное большинство».

Напомним, что ранее задачу получения не менее 301 мандата депутата Госдумы перед однопартийцами поставил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Мы должны достичь этих показателей и на территории Псковской области», - заявил Александр Козловский.

По его словам, уже в ближайшее время в партии начнется работа по подготовке предварительного голосования по определению кандидатов от «Единой России» на выборы 2021 года.

«Работа предстоит большая, мы начнем ее после Нового года. Будем готовиться к предварительному голосованию», - заключил лидер регионального отделения «Единой России»