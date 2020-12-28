Политика

Песков рассказал об отношении Путина к ситуации с Навальным

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным не вызывает у президента России Владимира Путина никаких чувств. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством, чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году, и чувство мобилизации вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня», - приводит слова Пескова РИА Новости.

По его словам, ведомства в установленном порядке докладывают о своей работе президенту, однако о том, чтобы сообщать Владимиру Путину обо всех следственных действиях против тех или иных граждан, речи идти не может.

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«Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете, мы не обладаем этой информацией», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Навального о том, что «Путин, похоже, просто бьется в истерике».