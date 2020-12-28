Политика

Владимир Воробьев: Лев Шлосберг оскорбил всех жителей России

Высказывание депутата Псковского областного Собрания Льва Шлосберга («Яблоко»), в котором он сравнил Россию с «фашистским государством», поскольку в нем «любой человек с чувством личного достоинства» становится иностранным агентом, глубоко оскорбило патриотов страны, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев.

По его мнению, депутат Псковского областного Собрания не имеет морального права высказывать публично такую позицию, которой опорочил всех жителей страны.

«Я всегда думал, что Лев Шлосберг человек грамотный, который прекрасно знает историю нашего государства. Жить в России, быть ее гражданином и так о ней отзываться – это неуважение к стране и ее великому многонациональному народу. Будучи депутатом Псковского областного Собрания, он назвал наше государство "фашистским". Это оскорбило патриотов нашей страны, ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось очень мало, тружеников тыла. Мы с такой позицией, конечно, мириться не хотим», - высказался Владимир Воробьев.

«Наше государство правовое. У нас открыты все уровни власти, начиная с президента. Если есть какие-то недостатки, о них открыто говорится. Поэтому мы должны в обществе выстраивать такую атмосферу, чтобы быть патриотами своей страны, заботится о ее обороноспособности и делать все, чтобы качество жизни нашего народа повышалось», - добавил он.

Владимир Воробьев также отметил, что статус иностранного агента не является унизительным. «Все эти иностранные агенты, которые у нас есть в стране, существуют на законных основаниях. Можно сказать, имеют аккредитацию. В любом случае они должны отражать действительность реальную, а не искаженную, не порочить наше государство, нашу страну и наш народ».