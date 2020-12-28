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Политика

Политические итоги-2020

30.12.2020 20:47|ПсковКомментариев: 0

Па-па-па-а-а-м!!! Звучат фанфары — и это значит, приходит время объявлять победителей  в традиционных номинациях ПЛН. Каждый год мы так подводим политические итоги. 12 месяцев журналисты Псковской Ленты Новостей внимательно следили за происходящим в стране и регионе — как власти продолжают «закручивать гайки», как то ли ничком, то ли «новичком» лежит оппозиция, а народ довольствуется мелкими радостями: не заболел, затарился макарошками и гречкой — и слава богу. Весь год мы информировали читателей о событиях и тенденциях, а сегодня будем раздавать воображаемые «оскары» политическим продюсерам, режиссерам, актерам и прочим персонажам из нашего политического кино. Настал черед подвести черту под этим тяжелым и непредсказуемым 2020-м. Без лишних слов переходим к церемонии награждения триумфаторов и лузеров.

 

Вызов года — COVID-19

Не было в 2020 году слова популярнее и темы более обсуждаемой, чем коронавирус. Пандемия новой инфекции наделала много бед, изменила жизнь всего мира, спутала всем планы, отправила кого в изоляцию, кого на больничные койки - и главное, зараза такая, никак не хочет заканчиваться.

В полной мере «прелести» жизни в эпоху ковида ощутил и политический класс Псковской области, которая к концу года вышла на первые позиции в России по уровню заболеваемости.

Начиная с марта властям и оппозиции приходилось приноравливаться к новым условиям, все учились жить, работать, участвовать в выборах и выполнять задачи в условиях дистанционки и постоянно меняющихся ограничений, вводимых из-за этого принципиально нового вызова. Властям было тяжело, о чем мы уже неоднократно писали, а оппозиция пыталась находиться на острие и шпилить: то, дескать, много у нас ограничительных мер принимается, то потом — мало ограничительных мер.

Выбор года — голосование по поправкам в Конституцию

Значитца так: брак — это только когда мужчина и женщина. Границы России неприкосновенны, и это даже не обсуждается. У нас есть государствообразующая нация. Историческую правду надо защищать. Дети — наше будущее, а главный закон России выше международного права. И да — главное из множества поправок в Конституцию чуть не забыли: Путин — наш президент! Последнее пропагандистское клише в основной закон пока не вошло, но смысл «обнуления» как раз в этом. Владимир Владимирович может снова участвовать в следующих президентских выборах и оставаться в Кремле, а потом, как говорится, видно будет.

Голосование за поправки в Конституцию длилось целую неделю, из-за коронавируса проводили его с соблюдением мер безопасности — в том числе на открытом воздухе, на скамейках, капотах машин и даже пеньках, что стало поводом для многочисленных шуток и интернет-мемов. Эпопея с принятием поправок вызвала неоднозначную реакцию у политически активных граждан: сторонники режима выражали восторг и одобрение пакета предложений, противники, напротив, рыдали и возмущались. 

Оптимизация года — сокращение числа депутатов Псковского областного Собрания

В 2020 году Псковское областное Собрание приняло решение о сокращении числа депутатов с 44 до 26. Для Дома Советов затеянная оптимизация, сокращение числа избирательных округов и их укрупнение означают упрощение достижения задач на выборах и при работе с депутатским корпусом.

А еще, как заявлялось, произойдет экономия бюджетных средств - миллионов сто за пять лет (но это не точно).

Так или иначе, идею поддержали и единороссы, и большинство представителей оппозиционных фракций — правда, коммунисты, выступая за сокращение, все-таки хотели других пропорций при формировании регионального парламента: не 50 на 50, а две трети — по партийному списку, одна треть — одномандатники (понятно, что обладателям раскрученного бренда КПРФ такой расклад выгоднее). Против инициативы выступил только яблочник Лев Шлосберг — но кто ж его послушает. В результате изменения приняли — и уже в следующем году, после выборов, депутатов в Собрании будет не 44, как сейчас, а всего 26. 

Инстаграм года — Михаил Ведерников

Когда-то люди вслушивались в сводки «от Совинформбюро», потом смотрели «Время» - главную официозную программу центрального телевидения, теперь псковичи читают инстаграм-аккаунт губернатора Ведерникова. 2020 год стал временем полной и безоговорочной победы этого «прожектора коронавируса» над всеми остальными официальными источниками информации. В своем инстаграме губернатор раньше всех дает свежие цифры заразившихся и выздоровевших, комментирует изменения в свой ковид-указ, размещает еженедельные видеообращения к скобарям и просит их не засорять директ-спамом.

Политические недоброжелатели главы региона ёрничают по поводу увлечения госуправленца Инстаграмом, между тем журналистам и многим жителям региона эта форма показалась очень удобной. Любой пример заразителен, если это пример начальника — вот и у губернатора появились многочисленные эпигоны из числа чиновников, депутатов и муниципальных глав, которые в 2020-м году делали первые шаги в социальных сетях. 

Поражение года - Ульяна Михайлова 

Депутат псковского регионального парламента Ульяна Михайлова в этом году вынужденно покинула пост председателя областного совета профсоюзов, что явилось следствием противостояния сразу на двух фронтах — с региональной властью и руководством федерации независимых профсоюзов России. В конце года Ульяна Александровна объявила, что не будет участвовать в выборах депутатов областного Собрания в 2021 году. По ее словам, принятое решение связано не только с причинами политического характера, но и с уголовным преследованием. Напомним, что госпожа Михайлова является фигурантом нескольких уголовных дел. Таким образом, продолжения карьеры политика и общественного деятеля не будет — по крайней мере, в обозримом будущем. Впрочем, не сомневаемся, что многодетной маме есть чем заняться: в этом году в ее семье родился пятый ребенок.  

Визит года — президент Путин и министр обороны Шойгу в Пскове

Коронавирус многое изменил в нашей жизни, помимо прочего пандемия и связанные с ней ограничения заметно снизили количество визитов в Псковскую область политиков и чиновников федерального уровня. Теперь всё в основном в дистанционном режиме. За последние месяцы можно отметить разве что вояжи министра культуры Ольги Любимовой, бывшего премьер-министра Сергея Степашина и оппозиционера Максима Каца. Самые заметные визиты года пришлись на первые месяцы 2020-го, еще на докоронавирусный период. В этой связи вспоминаем приезды, во-первых, спикера Госдумы, единоросса Вячеслава Володина, встречавшегося с региональным «партхозактивом», неожиданного хвалившего яблочника Льва Шлосберга и критиковавшего члена ЛДПР Антона Минакова за вопрос о досрочных выборах, и, во-вторых, полпреда президента на Северо-Западе Александра Гуцана, «вставлявшего пистоны» местным чиновникам за слабую реализацию нацпроектов.

Ну а самым статусным стал визит в Псков президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу — 1 марта они участвовали в памятных мероприятиях, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты.

Проект года — исторический парк митрополита Тихона

Пройдет совсем немного времени — и на запущенном завеличенском пустыре в районе стадиона «Электрон» в Пскове появится грандиозный парк «Россия — моя история».

Наученные горьким опытом, мы могли бы засомневаться: мол, не разделит ли этот масштабный историко-патриотический проект судьбу тех многочисленных начинаний, что превращались в долгострои. Однако тут история иная: «Россия — моя история» - проект митрополита Псковского и Порховского Тихона, чьи лоббистские возможности широко известны.

Авторитет владыки на федеральном уровне обеспечивает Псковской области возможности для развития территорий, реконструкции и реставрации многих наших памятников культуры и истории. Теперь при участии крупного российского бизнеса в Пскове будет реализован проект, аналогичный тем, которые ранее реализовывались только в городах-миллионниках.

Экзамен года - Александр Козловский 

В 2020 году в Псковской области прошла большая избирательная кампания в муниципалитетах, по итогам которой было распределено более тысячи мандатов депутатов представительных органов МСУ. Впервые команда кандидатов-единороссов шла на выборы под руководством Александра Козловского — депутата Госдумы, около года назад возглавившего региональное отделение «Единой России».

Задача перед ним стояла непростая, жизнь подбрасывала новые вызовы, тем ценнее победа.

Единороссы победили практически везде. Работа Козловского по итогам кампании получила высокую оценку руководства ЕР. К тому же он, по сообщениям СМИ, был включен в т. н. «премиум-список» депутатов-одномандатников, которые, вероятно, получат поддержку партии на очередных парламентских выборах.  

Отставка года — прокурор Сергей Белов

В 2020-м Указом президента России был освобожден от должности прокурора Псковской области Сергей Белов. Вскоре он был назначен заместителем прокурора Кабардино-Балкарии, что наблюдатели расценили как однозначное понижение.

Подводя итог пятилетней работы Сергея Белова в регионе, журналисты отмечали: в отличие от своего предшественника Тимура Кебекова, игравшего заметную роль (вспомним хотя бы «дело Михаила Гавунаса»), Сергей Белов не инициировал громкие процессы, минимально участвовал в публичной общественно-политической жизни, избегал конфликтов, хотя поводов для вмешательства прокуратуры было немало, в том числе в рамках резонансных уголовных дел. На посту руководителя «ока государева» в Псковской области Сергея Белова сменил Иван Грибов, ранее служивший в Пензенской области и Удмуртии. 

Прессинг года — удар по «яблочным» главам

Как известно, в прошлые годы в Псковской области появилась так называемая «яблочная аномалия» - пять районов, во главе которых оказались политики, избранные при поддержке партии «Яблоко».

Региональную власть такая ситуация не устраивала — отчего можно было уверенно прогнозировать: муниципальные руководители окажутся под прессингом. Так и произошло. Причем, эффект здесь был достигнут достаточно быстро.

В начале 2020 года стало известно, что глава Дновского района Михаил Шауркин вступил в «Единую Россию» и, более того, возглавил ее местное отделение (приз в номинации «Метаморфоза года» - в студию!). До этого сторонником партии власти стал гдовский глава Юрий Павлов. Их коллега Виталий Аршинов уже давно самонейтрализовался.

Что до Светланы Васильковой (Пустошка) и Софьи Пугачевой (Новоржев), то они вынуждены работать, испытывая серьезное давление и регулярно подвергаясь критике со стороны депутатов районных собраний.  

Раздражитель года — депутат Госдумы Александр Васильев

Депутат Государственной думы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев в 2020 году окончательно испортил отношения с руководством Псковской области. Как мы уже неоднократно отмечали, региональные политэлиты и раньше не воспринимали «убитодорожника». Он вызывал раздражение и у первых лиц администрации, и у руководителей «Единой России», и у многих однопартийцев.

Теперь же, после ряда нетривиальных заявлений и действий против строительства мусорного полигона рядом с его дачей в Палкинском районе, Васильев вовсе стал «персоной нон грата».

Депутат, дважды, в 2011 и 2016 годах, избиравшийся в нижнюю палату российского парламента по партийному списку ЕР (т. н. «квота ОНФ»), в настоящее время не пользуется поддержкой ни одной из политических групп внутри региона — и шансов пролонгировать депутатские полномочия через Псковскую область в 2021 году у него практически нет. 

Камбэк года — первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко по осени в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове объявил о скором уходе с этого поста. Заявление вызвало неоднозначную реакцию у однопартийцев: наряду с представителями «старой гвардии», которые посчитали неправильным делать подобные заявления в СМИ «раньше времени», были и те, кто выступили в поддержку персека. При этом в областном отделении КПРФ началось обсуждение кандидатур потенциальных сменщиков Алексеенко - первого секретаря Псковского райкома Александра Ножки и второго секретаря обкома Дмитрия Михайлова. Напряженная ситуация и обозначившееся деление организации на группы грозили обернуться конфликтом. В итоге коммунисты решили пойти на компромисс и предложили Алексеенко не брать самоотвод, когда его кандидатуру в 2021 году выдвинут на выборах первого секретаря. Он согласился, тем самым совершив своеобразный камбэк и вернувшись в игру.

Ротация года — координаторы ЛДПР Антон Минаков и Артем Васильев

Победу в нашей традиционной номинации «Ротация года» в этот раз присуждаем представителям областного отделения ЛДПР. Напомним, что пару лет назад Антон Минаков, занимавший на тот момент должность партийного координатора, уступил кресло Артему Васильеву, возглавлявшему молодежное отделение партии.  Покинув партийный пост, Минаков сосредоточился на работе руководителя фракции ЛДПР в областном Собрании. По словам «соколов Жириновского», со своими новыми обязанностями Артем Васильев справлялся эффективно, однако перед важными выборами 2021 года (Госдума и Псковское областное Собрание) было принято решение вернуть на пост регионального координатора более опытного Антона Минакова. Артем Васильев займется работой в областном центре.   

Счастливый билет года — Игорь Иванов в облсовпрофе

«Счастливый билет» - это традиционная номинация для тех, кому в минувшем году откровенно повезло. В 2020-м претендентов на победу было несколько. Тут и депутат Псковской гордумы от КПРФ Александр Баев, неожиданно для многих ставший заместителем главы города Елены Полонской, и Анастасия Григорьева во главе свежеиспеченного Центра управления регионом, и Ирина Федорова — новый руководитель госмедиахолдинга.

Однако победу присуждаем профсоюзному деятелю Игорю Иванову, после отставки Ульяны Михайловой возглавившему облсовпроф — крупнейшую общественную организацию с солидным имущественным комплексом.

Окончание следует

Источник: Псковская Лента Новостей
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