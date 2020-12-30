Политика

Эксперты спрогнозировали, как пройдут выборы в Госдуму в 2021 году

В Государственную думу VIII созыва по результатам выборов-2021 могут пройти от 3 до 6 партий. Такое мнение высказали политологи, опрошенные изданием «Газета.ру». Они сходятся во мнении, что в этом году конкуренция между партиями будет более жесткой, чем пять лет назад, на предыдущих парламентских выборах.

«В 2016 году интрига сводилась к вопросу «три или четыре» — то есть сохранится ли четырехпартийный состав парламента или из него вылетит «Справедливая Россия». В этом году интрига более разнообразная: три или шесть», — считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

По его мнению, помимо «Единой России», ЛДПР и КПРФ на прохождение в парламент претендуют «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Эту точку зрения разделяет Доцент факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ и эксперт Комитета гражданских инициатив (КГИ) Александр Кынев. Он отмечает, что этот прогноз опирается на результаты партий во время региональных выборов сентября 2020 года. «Но сейчас предсказать это окончательно нельзя», — добавляет он.

Социологи дают несколько иной прогноз. Денис Волков говорит, что если настроения избирателей к осени существенно не изменятся, «есть все шансы, что мы будем иметь парламент, похожий на сегодняшний».

По мнению экспертов, основная конкуренция развернется в одномандатных округах: именно там последние пять лет оппозиция училась побеждать партию власти.

Одномандатные округа в этом году могут стать основным полем боя между оппозицией и «Единой Россией». Здесь за депутатский мандат смогут побороться не только системные политики, но также члены тех партий и движений, которые не были зарегистрированы Минюстом. Речь идет как о членах команды Алексея Навального, так и о таких несистемных проектах, как Либертарианская партии России или Национал-демократическая партия, поясняет «Газета.ру».

Выдвижение в одномандатном округе от одной из 16 партий, имеющих право на участие в выборах в Госдуму, позволит кандидатам избежать процедуры сбора подписей — крайне трудоемкого процесса, который при этом не гарантирует регистрации в качестве кандидата. Так, в 2016 году в 225 округов было всего 23 кандидата, кто смог зарегистрироваться по подписям. Из них до дня голосования этот статус сохранили лишь 19 человек.

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«Эта избирательная кампания будет проходить в условиях усталости и страха электората, — говорит первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. — В 2016 году еще наблюдался остаточный эффект от присоединения Крыма. Ситуация воспринималась так, что, голосуя против партии власти, вы голосовали за условного «Обаму». Поэтому оппозиционно настроенный электорат предпочел либо не идти на те выборы, либо «безопасно» проголосовать за ЛДПР. Но к 2021 году эффект от Крыма ушел. Внешняя политика как аргумент ушла». На общественные настроения, по мнению экспертов, в этом году будут влиять совсем другие факторы: проведенная в 2018 году пенсионная реформа, пандемия коронавируса и экономический кризис.

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Напомним, что ранее на тему выборов в Госдуму высказался и президент России Владимир Путин. «Что касается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут. Они заключаются в том, что приняты поправки в Конституцию. Это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений. В том числе и по формированию правительства РФ», — отметил президент во время большой пресс-конференции в декабре 2020 года.