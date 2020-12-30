Политика

Дональд Трамп продолжает настаивать на победе в президентских выборах в США

Дональд Трамп, нынешний глава Белого дома, вынужденный вскоре покинуть кресло президента США из-за прошлогоднего поражения на выборах, продолжает борьбу. В штате Джорджия 4 января прошел митинг сторонников республиканской партии, на котором Трамп заявил: «Мы будем сражаться»

«Я участвовал в двух выборах и выиграл каждые, вторые выборы - с еще большим успехом, - приводит слова Дональда Трампа ТАСС. - Мне следовало бы подняться на трибуну и сказать: "Большое спасибо за эту замечательную победу"».

Трамп предрек, что начало правления президента-демократа станет «началом коммунизма» и призвал сторонников: «Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется».

Обе палаты американского парламента должны будут утвердить итоги выборов 6 января. Итоги в каждом штате могут быть рассмотрены отдельно, если подадут протест хотя бы по одному члену Палаты представителей и Сената от этого штата.

Президент России Владимир Путин поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах в середине декабря, направив в Штаты телеграмму.