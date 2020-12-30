Политика

«С пятиминутками на человеческую жизнь»: Песков рассказал о графике Путина

Пресс-секретарь президента России в беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым рассказал о графике Владимира Путина. передает РБК.

«Фактически, он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь», - оценил Дмитрий Песков рабочий режим начальника.

Он признался, что сам не смог бы выдержать такой график. Пресс-секретарь президента назвал подобное погружение в работу смыслом жизни. Говоря о собственном времени, проведенном на работе, Дмитрий Песков отметил, что трудится с одним выходным – в воскресенье. Но не всегда может его использовать из-за командировок или экстренных происшествий.