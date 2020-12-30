Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
твоя история Проект Агон
История развития, качества и новых технологий
Последний скорый
новый год еда без хлопот
новогодний шоппинг
С двух ног в один сапог
Знак качества фабрики обуви Nordman
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Политика 30.12.2020 20:470 Политические итоги-2020 05.01.2021 23:570 Президент Армении заболел в Лондоне коронавирусом и будет руководить страной дистанционно 05.01.2021 15:544 «С пятиминутками на человеческую жизнь»: Песков рассказал о графике Путина 05.01.2021 09:263 Дональд Трамп продолжает настаивать на победе в президентских выборах в США 03.01.2021 13:450 Эксперты спрогнозировали, как пройдут выборы в Госдуму в 2021 году 31.12.2020 14:130 «Сообразим на троих»: политические итоги 2020 года. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 01.01.2021 18:154 Скончался известный псковский юрист, экс-депутат Иван Лысковец 02.01.2021 16:541 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 03.01.2021 14:182 В Псковской области найдена живой пропавшая 19-летняя девушка 05.01.2021 11:465 Работавший в такси студент физмата из Туркменистана погиб в Псковской области 30.12.2020 11:562 Январь в Псковской области будет морозным и снежным
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Президент Армении заболел в Лондоне коронавирусом и будет руководить страной дистанционно

05.01.2021 23:57|ПсковКомментариев: 0

Президент Армении Армен Саркисян ушел на самоизоляцию. По сообщению аппарата главы закавказского государства, он продолжит исполнять свои обязанности дистанционно.

«Президент Армен Саркисян встретил Новый год в Лондоне в кругу семьи и внуков, - цитируют «Известия» сообщение из офиса армянского президента. - 3 января Саркисян в Лондоне успешно перенес операцию на ноге. Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат».

В Англии 4 января объявлен третий национальный локдаун из-за «пугающе быстрого» распространения коронавируса. Школы переведены на дистанционный режим работы, жители страны могут выходить из дома в магазин, к врачу и на прогулку на свежем воздухе. Новый штамм коронавируса выявили в Британии в середине декабря, врачи говорят, что он передается на 70% быстрее, чем это фиксировалось ранее. Ежедневно заболевают около 50 тысяч жителей островного государства.

Теги: #Великобритания #коронавирус #Армения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 808 человек
05.01.2021, 23:570 Президент Армении заболел в Лондоне коронавирусом и будет руководить страной дистанционно 05.01.2021, 23:140 Ученые предсказали спад пандемии коронавируса через два месяца 05.01.2021, 22:320 Простое счастье Рождества Христова: прихожане храма Успения с Полонища поделились секретами подготовки к празднику 05.01.2021, 22:090 В Китае назвали шесть продуктов для укрепления иммунитета и омоложения
05.01.2021, 21:441 Голову мужчины нашли в пакете под окнами жилого дома 05.01.2021, 21:100 Псковские зоозащитники ждут волонтеров для помощи с рулоном сена 05.01.2021, 20:392 Российские парламентарии оценили идею амнистии кредитов 05.01.2021, 20:031 Путину назвали размер средней пенсии в России после индексации
05.01.2021, 19:370 В Острове перегородили въезд на цепные мосты 05.01.2021, 19:120 Артисты псковского театра составили свой рейтинг рождественских книг 05.01.2021, 18:420 Фетисов об игре «молодежки» по хоккею: Лучше бы я этого не видел 05.01.2021, 18:295 Интерактив: С горки в Детском парке дети въезжают в толпу
05.01.2021, 18:110 Фонд «Круг добра» займется лечением детей с редкими заболеваниями за счет «налога на богатых» 05.01.2021, 17:540 Заслуженную артистку России из Пскова Надежду Чепайкину тепло поздравили коллеги по театру 05.01.2021, 17:320 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 05.01.2021, 17:050 Отключение электроэнергии стало темой ночного совещания в Себежском районе
05.01.2021, 16:495 Интерактив: «Золотые» яйца в псковских магазинах 05.01.2021, 16:230 Гололед и 5 градусов мороза прогнозируют в рождественский сочельник в Псковской области 05.01.2021, 16:100 Бесплатно покататься на верблюде смогут дети в Печорах три дня 05.01.2021, 15:544 «С пятиминутками на человеческую жизнь»: Песков рассказал о графике Путина
05.01.2021, 15:230 На знакомство с книжными новинками приглашают псковских ценителей истории 05.01.2021, 15:020 Юлия Пересильд показала новогоднее фото с дочками и пожелала подписчикам легкости 05.01.2021, 14:431 В Псковской области 340 женщин прошли курсы по трехмерному моделированию 05.01.2021, 14:340 Все школы Псковской области за год получат высокоскоростной интернет
05.01.2021, 14:280 ГИБДД призвала псковских водителей и пешеходов к внимательности в гололед 05.01.2021, 14:057 Возвращение псковских детей в школы после каникул обсудят на оперштабе 05.01.2021, 13:420 Ученые рассказали, какой продукт помогает снижать сахар в крови 05.01.2021, 13:140 В Псковской области полиция собрала детские поздравления с Новым годом
05.01.2021, 13:063 Ежедневно в России в гражданский оборот поступает 100 тысяч доз вакцины от коронавируса 05.01.2021, 12:460 Об истории и богословском смысле Рождества расскажут на очередных Александро-Невских чтениях 05.01.2021, 12:280 Увеличенное пособие по безработице россиянам продолжат платить в 2021 году 05.01.2021, 12:033 Политик предложил простить россиянам кредиты до трех миллионов рублей
05.01.2021, 11:465 Работавший в такси студент физмата из Туркменистана погиб в Псковской области 05.01.2021, 11:232 Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области 05.01.2021, 11:020 В Великих Луках росгвардейцы задержали женщину с украденным спиртным 05.01.2021, 10:510 В патриотическом конкурсе видеороликов предлагают участвовать псковским школьникам
05.01.2021, 10:380 Стало известно время начала матча Россия – Финляндия за «бронзу» молодежного ЧМ по хоккею 05.01.2021, 10:040 Безработица и безденежье названы главными страхами россиян в 2021 году 05.01.2021, 09:400 Эксперт назвал условия, при которых доллар может упасть до 70 рублей 05.01.2021, 09:263 Дональд Трамп продолжает настаивать на победе в президентских выборах в США
05.01.2021, 09:030 В России 608 коррупционеров находятся в розыске 05.01.2021, 00:370 Представлен прибор для обнаружения коронавируса за 10 секунд 05.01.2021, 00:2015 В Псковской области выявлено 242 новых случая COVID-19 за сутки 05.01.2021, 00:122 ЕГЭ по иностранному языку исключен из списка обязательных
05.01.2021, 00:040 В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах выявлен очаг коронавируса 04.01.2021, 23:570 Почти 270 человек в разных городах и странах вышли на дистанцию гдовского пробега 04.01.2021, 23:450 ВАЗ и Nissan не поделили улицу Пушкина в Новоржеве 04.01.2021, 23:381 Фотофакт: Необычными снеговиками удивили жительницы Печор и Гдова
04.01.2021, 23:160 Глава Пскова стала первой участницей поэтического марафона в «Михайловском» 04.01.2021, 22:545 Маршрут Псков - Санкт-Петербург через Гдов может быть снова закрыт 04.01.2021, 22:361 Одну из старейших серийных убийц России убил коронавирус 04.01.2021, 22:150 Ветераны Псковской области получили подарки на Новый год от волонтеров
04.01.2021, 21:510 С начала года в Псковской области на пожарах погибли два человека 04.01.2021, 21:271 Состояние российских миллиардеров в 2020 году выросло на 13,8 млрд долларов 04.01.2021, 21:021 В городском парке Великих Лук открылись горки для зимнего катания 04.01.2021, 20:390 Продолжается прием заявок на псковский областной конкурс «Экореклама-60»
04.01.2021, 20:180 На пожарах в Псковской области в 2020 году погибли 74 человека 04.01.2021, 19:553 Горячее питание великолукским медикам доставляют городские депутаты 04.01.2021, 19:490 Энергетики зафиксировали в Псковской области 860 обрывов проводов и почти 3000 поваленных на ЛЭП деревьев 04.01.2021, 19:311 Фотофакт: Октябрьский проспект в Пскове «превратили» во второстепенную дорогу
04.01.2021, 19:070 Все торговые центры в России специалисты госпожнадзора теперь будут проверять раз в два года 04.01.2021, 18:462 В Псковской области росгвардейцы круглосуточно охраняют порядок в зонах отключения электроэнергии 04.01.2021, 18:240 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 5 января 04.01.2021, 18:0210 Псковская область может стать пилотным регионом с полной модернизацией энергосистемы
04.01.2021, 17:581 В России до 20 января должны определить порядок выдачи сертификатов иммунитета к COVID-19 04.01.2021, 17:290 Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали ночью в Псковской области 04.01.2021, 17:061 В праздничные экскурсии и поездки по Пскову и области приглашает паломнический центр «Троицкий» 04.01.2021, 16:470 В Пскове стартовал конкурс творческих работ для детей «Символ года-2021»
04.01.2021, 16:251 Каждая третья псковская компания планирует расширить штат в 2021 году 04.01.2021, 16:017 Математика и информатика станут приоритетными предметами в российских школах 04.01.2021, 15:511 Не выходившего месяцами из дома Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом 04.01.2021, 15:481 Водитель погиб в ДТП в Стругокрасненском районе
04.01.2021, 15:240 Путин поручил до февраля проработать предложения об индексации пенсий работающих пенсионеров 04.01.2021, 15:190 Престольный праздник прошел в псковском храме Анастасии Узорешительницы 04.01.2021, 14:572 Ограничения движения по цепным мостам в Острове могут ужесточить законом 04.01.2021, 14:450 В Росгвардии напомнили владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.