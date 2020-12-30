Политика

Президент Армении заболел в Лондоне коронавирусом и будет руководить страной дистанционно

Президент Армении Армен Саркисян ушел на самоизоляцию. По сообщению аппарата главы закавказского государства, он продолжит исполнять свои обязанности дистанционно.

«Президент Армен Саркисян встретил Новый год в Лондоне в кругу семьи и внуков, - цитируют «Известия» сообщение из офиса армянского президента. - 3 января Саркисян в Лондоне успешно перенес операцию на ноге. Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат».

В Англии 4 января объявлен третий национальный локдаун из-за «пугающе быстрого» распространения коронавируса. Школы переведены на дистанционный режим работы, жители страны могут выходить из дома в магазин, к врачу и на прогулку на свежем воздухе. Новый штамм коронавируса выявили в Британии в середине декабря, врачи говорят, что он передается на 70% быстрее, чем это фиксировалось ранее. Ежедневно заболевают около 50 тысяч жителей островного государства.