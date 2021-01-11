Политика

Названа возможная дата послания президента Федеральному собранию

Послание президента Федеральному собранию планируется в середине февраля, сообщил источник в парламенте.

«Похоже, в середине февраля», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отмечал, что послание к Федеральному собранию ожидается уже после Нового года.

Глава государства Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

По традиции, на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.