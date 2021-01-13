Политика

На 4000 человек уменьшилось число избирателей в Псковской области за 2020 год

Количество зарегистрированных избирателей в Псковской области уменьшилось в прошлом году на 4000 человек. Об этом сегодня, 13 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов.

«Два раза в год в Избирательной комиссии Псковской области, как и в любом другом избиркоме, обновляется информация по количеству зарегистрированных избирателей в регионе. Сейчас мы подводим итоги по количеству избирателей. До 25 января станут известны цифры по количеству избирателей на начало текущего года, они будут опубликованы на сайте регионального избиркома, в том числе в разрезе каждого района», - пояснил он.

Игорь Сопов также уточнил, что затем информация о количестве зарегистрированных избирателей в Псковской области будет актуализирована в июле текущего года.