Политика

Игорь Сопов осудил столичных наблюдателей за «электоральный туризм»

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выступил с критикой общественных наблюдателей, которые приезжают в Псковскую область с целью «электорального туризма», а не для того, чтобы профессионально выполнять свои функции.

Он отметил, что ранее из Петербурга и Москвы приезжали наблюдатели-специалисты, которые делали правильные замечания, и к ним в территориальных избирательных комиссиях прислушивались. Однако в прошлом году, по его словам, ситуация переломилась.

«Приехали молодые люди с целью, как я это называю, электорального туризма - а давайте потусуемся в Псковской области в день выборов. То есть молодые люди приехали в регион явно не наблюдать, а с туристическими целями. Это же требует финансирования. Они хоть и говорят, что все делают бесплатно, но это же дорога, питание, два-три дня пребывания в области, значит, нужно оплатить проживание», - рассказал Игорь Сопов.

Он выразил недоумение, что некоторые партии идут на такие траты, вместо того, чтобы привлечь специалистов, разбирающихся в избирательном процессе, на местах, а не из других регионов.

«Некоторые наблюдатели, мало разбираясь в избирательной системе, делали совершенно непрофессиональные замечания, а иногда пытались просто дестабилизировать работу территориальных избирательных комиссий», - добавил гость студии.

По его признанию, особенно его удивили отчеты этих наблюдателей, в которых, к примеру, содержались рекомендации главам районов по благоустройству района, которые никак не относятся к выборному процессу.

Игорь Сопов также отметил, что в Избирательной комиссии ко всем политическим партиям относятся одинаково. «Для нас нет малых или больших партий. Для нас они все - единые участники избирательного процесса. Для нас не важен размер партии, или как долго она существует», - пояснил гость студии.