Политика

Депутат Дарья Козьякова намерена участвовать в выборах в областное Собрание

Депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявила о том, что готова пойти на выборы в региональный парламент в 2021 году.

«Если будет оказано доверие, я с удовольствием, - отметила она. - Во-первых, выбор зависит не только от меня. Во-вторых, нужно понимать, что численность областного Собрания должна сократиться вдвое».

Она напомнила, что для нее это будет уже третья выборная кампания. «Я уже созрела, много чего могу, много чего получается. И спасибо Александру Алексеевичу Котову (председателю Псковского областного Собрания депутатов - ред.) за то, что он много серьезных вопросов доверяет молодым депутатам», - добавила Дарья Козьякова.