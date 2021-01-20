Политика

«Единая Россия» начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы

Стартовал обучающий модуль «Политический лидер». В нем принимают участие региональные лидеры, прошедшие экспертный отбор среди без малого семи тысяч подавших заявки на участие в «Федеральном ПолитСтартапе», представляющих 15 регионов страны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», это первая из четырех групп «студентов» Высшей партийной школы ЕР. По результатам обучения из двухсот человек, дошедших до этого этапа проекта, отберут 50, которых наставники будут консультировать в ходе предварительного голосования.

«Система обучения на площадке Высшей партийной школы (ВПШ) для лидеров проекта имеет ряд особенностей. Содержание групповых практических семинаров, тренингов и лекций связано с текущей общественно-политической повесткой, партийной составляющей и предвыборным календарем. В течение трех с половиной дней участники должны сформировать понимание электоральной ситуации, траектории своего собственного движения в кампании предварительного голосования», - отметил замруководителя ЦИК «Единой России» - руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

Для потенциальных кандидатов проведут интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны. С политстартаповцами будут работать директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, исполнительный директор коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгения Стулова и другие эксперты.

Участников курса ждут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании - в том числе, в интернете. Они примут участие в дебатах, будут работать над продвижением собственных проектов и электоральных стратегий. По итогам обучения участников «Федерального ПолитСтартапа» ждет «домашнее задание» - они должны будут подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своем регионе.

Подать заявку на участие в «Федеральном ПолитСтартапе» могли региональные лидеры, в том числе, действующие политики. В первую группу «студентов» ВПШ вошел Андрей Кацай - его избрали депутатом Курганской гордумы в 2019 году. В 2013 году он открыл первую в России частную генетическую лабораторию, а в период пандемии провел в ней тысячу бесплатных исследований для врачей красных зон, медиков и водителей скорой помощи, а также детских поликлиник.

Среди участников также есть врачи, учителя, волонтеры и общественники. «"Федеральный ПолитСтартап" – это важный кадровый проект партии, который позволяет начинающим политикам, зарекомендовавшим себя в своем субъекте РФ, совершенствоваться в общественно-политической жизни. Благодаря данной инициативе опытные, талантливые политики смогут достигать больших результатов, успешно работать на развитие своего региона и страны, улучшение качества жизни граждан», - отметил руководитель Псковского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Карпов.

Отметим, кадровый проект «Единой России» стартовал 2 ноября. Его главная задача - привлечение ярких региональных лидеров для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. В общей сложности организаторы получили 6 739 заявок из 85 регионов России. Конкурс на место составил 34 человека. Средний возраст участников проекта, прошедших отбор - 38 лет. При этом самому молодому — 20 (на момент проведения предварительного голосования исполнится 21 год), а самому старшему - 57 лет. Около четверти из них - женщины. Из 200 человек, вошедших в «Федеральный ПолитСтартап», 134 являются депутатами различного уровня. Также свои силы в политике на федеральном уровне готовы испытать учителя, врачи, волонтеры и общественники. Значимым критерием для вхождения в проект стал опыт общественной и благотворительной деятельности, а также волонтерства.