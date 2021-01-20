Политика

Выборы 2021 года обсудил псковский губернатор с председателем облизбиркома

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с председателем региональной Избирательной комиссии Игорем Соповым. Участники встречи подвели итоги работы последних выборных кампаний в регионе и обсудили предстоящую, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В 2020 году на территории Псковской области состоялось 120 избирательных кампаний. Несмотря на условия пандемии коронавируса, благодаря слаженной организационной работе избирательных комиссий выборы прошли без нарушений избирательного законодательства.

Игорь Сопов заверил, что жалобы, поступившие в избирком, были рассмотрены в соответствующие сроки и не повлияли на окончательные итоги голосования. При поддержке администрации области общероссийское голосование и выборные кампании были организованы с учетом соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности, избирательные комиссии, избиратели были в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Особое внимание стороны уделили II Форуму молодежных избирательных комиссий Псковской области, который прошел в ноябре прошлого года. Мероприятие привлекло большое количество экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга и собрало около 120 участников из 17 субъектов РФ. Участники встречи сошлись во мнении, что форум прошел на высоком уровне. Михаил Ведерников отметил важность проведения подобного рода мероприятий для формирования профессионального кадрового резерва.

Игорь Сопов также напомнил, что именно в рамках форума глава региона выступил с инициативой учреждения в Псковской области Дня избирательных комиссий, и поблагодарил Михаила Ведерникова за принятое решение. Региональный праздник, который будет отмечаться в последнее воскресенье сентября, закреплен в региональном законодательстве решением депутатов Псковского областного Собрания в декабре 2020 года.

В рамках встречи председатель облизбиркома рассказал губернатору о предстоящих избирательных кампаниях 2021 года. Так, 11 апреля пройдут досрочные выборы главы Порховского района. Кроме того, в сентябре выбрать главу муниципалитета предстоит жителям Куньинского и Новосокольнического районов. Наиболее масштабными избирательными кампаниями для региона станут совмещенные выборы в Государственную думу РФ и областное Собрание депутатов, которые пройдут 19 сентября 2021 года.

В завершение встречи Игорь Сопов от имени всех членов комиссий Псковской области поблагодарил губернатора за особое внимание к работе членов комиссий и передал ему книгу «История голосования одного региона в масштабах страны», отметив, что издание уже направлено в районные библиотеки, территориальные избирательные комиссии и главам муниципалитетов Псковской области. Экземпляры книги также получили председатель и члены Центральной избирательной комиссии РФ, крупнейшие общественные и университетские библиотеки Москвы и Санкт-Петербурга.

Добавим, традиционно на 1 января и 1 июля Избирательная комиссия Псковской области уточняет численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории региона. Накануне встречи были подписаны обновленные сведения о численности. Так, по состоянию на 1 января 2021 года, в регионе в эту категорию входят свыше 525 тыс. граждан, что на тысячу больше, чем было зарегистрировано в июле прошлого года.