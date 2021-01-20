Политика

Бюро Псковского обкома КПРФ обсудило кандидатуры на пост главы Порховского района

Заседания бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ состоялось сегодня, 20 января.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей первый секретарь обкома Петр Алексеенко, в рамках заседания партийцы обсудили вопрос об участии Псковского областного отделения в выборах главы Порховского района, подвели итоги социалистического соревнования между местными отделениями за 2020 год, а также утвердили план основных мероприятий обкома и штаба по координации протестных действий на 2021 год.

При этом Петр Алексеенко не стал раскрывать имя потенциального кандидата на пост главы Порховского района от КПРФ. «В соответствии с уставом партии, после того, как в районной газете будет опубликована информация о выборах, комитет сам уже определит кандидатуру и проведет выдвижение. Есть кандидатуры, мы их обсудили, но пока не будем афишировать. Последнее слово за комитетом. Сами определят и решат, мы не хотим на них давить», - пояснил первый секретарь обкома.

Напомним, решением Собрания депутатов Порховского района выборы главы муниципалитета назначены на 11 апреля 2021 года. Этот пост оказался вакантен в связи со смертью прежнего главы Виктора Степанова.