Политика

Лев Шлосберг предстанет перед судом за организацию несогласованного публичного мероприятия

Председатель регионального отделения «Яблока», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг предстанет сегодня, 26 января, перед судом за организацию несогласованного публичного мероприятия. В суд его доставили сотрудники полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Псковской городской думы Дмитрий Пермяков.

«На заседание, скорее всего, никого не пустят», - предположил муниципальный парламентарий.

Ранее, 23 января, Лев Шлосберг был задержан во время несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального.

Вчера, 25 января, депутату вручили повестку в суд для составления протокола об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованном публичном мероприятии). Сегодня утром дело переквалифицировали - теперь Льву Шлосбергу вменяется ч. 2 статьи 20.2 КоАП, то есть организация несогласованного публичного мероприятия.