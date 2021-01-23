Политика

Лидер не позволит себе вывести людей и подставить их под дубинки - Олег Брячак

Лидер не позволит себе вывести людей, тем более детей, и подставить их под резиновые дубинки. Такое мнение высказал лидер псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак 26 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя информацию о прошедших акциях оппозиции в России.

Олег Брячак сравнил возвращение Алексея Навального с транспортировкой Владимира Ленина в опломбированном вагоне из Германии в Россию в 1917 году. «Дедушку Ленина отправили нам из Германии на поезде. Мы помним, чем это закончилось. Всю страну утопили в крови, у моего дедушки отобрали все имущество, дали 10 лет лагерей. Он вышел из лагерей инвалидом и умер через некоторое время», - сказал гость эфира. По его словам, данная ситуация затронула каждого ныне живущего в стране. Теперь, провел аналогию Олег Брячак, мы видим, как опять из Германии отправили, только не на поезде а на самолете, человека который призвал к незаконным акциям протеста, в том числе привлек для участия в них детей.

По мнению Олега Брячака, лидер не позволит себе вывести людей и подставить под дубинки, понимая что будут драки. Несмотря на это, такие команды были отданы, люди действительно вышли на улицы. Справедливоросс призвал граждан более взвешенно подходить к призывам и не дать себя использовать. Он посоветовал смотреть, что полезного политик сделал для вас.