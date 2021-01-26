Политика

Чем меньше партий, тем больше у оппозиции шансов победить единороссов - Олег Брячак

«Чем меньше партий, тем больше шансов у нас на выборах победить единороссов», - заявил лидер псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак 26 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Олег Брячак признался, что ему пока сложно комментировать объединение «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За Правду». «Мне пока сложно обсуждать решение руководства. Если Сергей Михайлович Миронов (лидер партии "Справедливая Россия - ред.) принял решение, значит, это нужно и полезно», - считает он.

Чем больше небольших партий присоединится к более мощным политическим объединениям, «тем больше они усилят себя». «Лидеры, которые возглавляют две политические силы на федеральном уровне, гарантированно получают мандаты депутатов Госдумы, присоединяясь к "Справедливой России". На местном уровне ситуация в каждом регионе выглядит по-разному», - отметил гость студии.

По словам Олега Брячака, чем больше сплочение среди небольших партий, тем выше шансы на выборах победить представителей «Единой России».

«Надеюсь, приход новых политических сил и лидеров положительно отразится на всех участниках этого процесса. Мы можем работать в диалоге», - сказал Олег Брячак. Он рассчитывает на конструктивное взаимодействие с руководителями региональных отделений «Патриотов России» и «За Правду».

«Мы в нашем городе всех знаем, политическая тусовка компактная, мы со всеми общаемся. Я ко всем отношусь с уважением, рад общаться, взаимодействовать. Думаю, у нас получится что-то полезное. Слухи об объединении ходили давно. Я ждал сам факт. В ближайшее время встретимся и будем общаться», - ответил Олег Брячак на вопрос о контактах с руководителями псковских отделений «Патриотов России» Виктором Асадчим и «прилепинцем» Александром Солоповым.

На вопрос, как он относится к возможности замены Сергея Миронова на Захара Прилепина в качестве лидера единой партии, Олег Брячак ответил: «На федеральном уровне в рамках политических процессов может быть все что угодно, но на данный момент я слабо представляю, как это будет выглядеть. Потому что Сергей Михайлович имеет твердые позиции на уровне руководства нашей страны и пользуется уважением среди граждан. Не думаю, что в ближайшее время такой вариант возможен. Уверен, Сергей Михайлович свои позиции сохранит».