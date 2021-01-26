Политика

Лидер псковских справедливороссов поделился ожиданиями от выборов-2021

Лидер псковского отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак будет призывать голосовать на выборах в 2021 году за любую оппозиционную партию. Об этом он завил 26 января во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Хотелось бы, чтобы оппозиция взяла половину», - сказал Олег Брячак в ответ на вопрос о своих ожиданиях от парламентских выборов 2021 года.

По его словам, в связи с уменьшением численности Псковского областного Собрания депутатов статус депутата регионального парламента будет совершенно другим, ответственность будет гораздо выше.

«Битва будет очень серьезной, и среди единороссов уже идет настоящая борьба за эти мандаты - кто будет на праймериз побеждать и участвовать, по какому округу пойдет», - уверен Олег Брячак. Как рассчитывает справедливоросс, избиратели поймут, что пора менять численный состав и соотношение единороссов и оппозиционных партий.

Олег Брячак призвал голосовать за наиболее симпатичные партии. «Хочешь за ЛДПР голосовать - голосуй, хочешь за коммунистов голосовать - голосуй, только за "Яблоко" попрошу не голосовать», - заключил он.