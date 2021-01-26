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Политика

Список ЛДПР на выборах в Псковское областное Собрание возглавит Владимир Жириновский

27.01.2021 12:30|ПсковКомментариев: 3

Список ЛДПР на выборах депутатов Псковского областного Собрания традиционно возглавит Владимир Жириновский. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков, комментируя планы псковских либерал-демократов на выборы в 2021 году.

«Я не хотел бы раскрывать, как вижу первую тройку кандидатов. У меня есть предложения по кандидатурам, но решение выносится коллегиально, на региональной конференции, с учетом рекомендаций Высшего совета ЛДПР», - пояснил гость студи. При этом Антон Минаков частично «раскрыл карты», сообщив, что первым по списку традиционно пойдет лидер партии Владимир Жириновский.

«Это партийная установка Центрального аппарата партии, причем так поступает не только ЛДПР», - заметил координатор регионального отделения партии, вспомнив недавнее заявление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о готовности возглавить список «единороссов» на выборах регионального парламента, если к нему поступят соответствующие предложения.

.

«Понятно, что он не пойдет в областное Собрание, он идет как медийная личность, и это абсолютно нормальная ситуация», - сказал Антон Минаков.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы РФ и Псковского областного Собрания запланированы на сентябрь 2021 года. 

Теги: #псковское областное собрание #ЛДПР #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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