Политика

Антон Минаков: Уважаю право человека на выражение мнения, но делать это надо в рамках закона

Псковские либерал-демократы уважают право человека на выражение своего мнения, но делать это надо в рамках закона. Такую позицию в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков, комментируя прошедший в Пскове 23 января несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального.

«Мы всецело поддерживаем право народа на протестные мероприятия, но они должны быть согласованы. Нельзя забывать, что сейчас пандемия, и такие мероприятия могут быть опасны для граждан. Лично я уважаю право гражданина высказывать свое мнение по той или иной ситуации (а ситуация была достаточно громкой), но если это и делать, то в рамках закона», - подчеркнул гость студии.

В дальнейшем волна митингов и протестов на фоне истории с Навальным, по его мнению, Псковскую область не захлестнет. «Вполне допускаю, что какие-то мероприятия будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, но в Псковской области и своих проблем достаточно — более существенных, чем ситуация с Навальным, которая на регион в принципе никак не влияет», - добавил Антон Минаков.

По его мнению, недавние протесты, прокатившиеся по стране, «были, скорее, не за Навального, а против действующей власти». «Хотелось бы призвать граждан, посещающих такие акции, не забывать о том, что в 2021 году пройдут выборы в Госдуму, Псковское областное Собрание, а также муниципальные избирательные кампании, поэтому у них будет прекрасная возможность показать свое отношение к действующей власти», - резюмировал гость студии.