Политика

Андрей Козлов готов участвовать в выборах в региональный парламент

Депутат Псковского областного Cобрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил, что готов участвовать в выборах в региональный парламент.

«Желание есть. Если нет желания, не стоит и работать. Желание всегда есть что-то делать, чего-то добиваться. Тем более, я не совсем старый человек, имею определенный опыт», - сказал он.

«Я человек партийный, если партия скажет: "Да", то мы скажем: "Есть"», - добавил он.