«Сарафанное радио»: Антон Минаков назвал основной принцип агитации ЛДПР

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков назвал основной принцип агитации, которого придерживается партия перед каждыми выборами.
«У нас нет таких административных и финансовых ресурсов, как у партии власти, поэтому основной наш принцип агитации - "помоги человеку решить проблему, и завтра об этом узнает весь дом", потому что сработает сарафанное радио, - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - 2021 год очень важный, это год выборов в Госдуму и новый созыв Псковского областного Собрания, поэтому будем максимально активизировать работу на местах по всем районам. А работа наша нацелена, в первую очередь, на отработку обращений граждан».
Также Антон Минаков выразил надежду на то, что кандидаты от ЛДПР, которые будут зарегистрированы для участия в избирательных кампаниях текущего года, по максимуму победят, и избиратели не пожалеют, что их выбрали. В частности, гость студии рассчитывает что в региональный парламент снова пройдут его однопартийцы Сергей Литвиненко и Юрий Павлинов.
«Они очень хорошо проявили себя за время работы. Юрий Павлинов прекрасно наладил работу по югу области. Надеюсь, он и дальше будет участвовать в выборах, ему интересно этим заниматься. Что касается Сергея Литвиненко, в течение пяти лет я не помню ни одного раза, чтобы он увильнул от работы и не оказал помощь региональному отделению», - сказал гость студии.
Сам же Антон Минаков, напомним, хотел бы попробовать свои силы и на выборах в Госдуму, и на выборах в Псковское областное Собрание.