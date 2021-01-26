Политика

Антон Минаков прокомментировал решение Верховного суда по Алексею Харлашину

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков прокомментировал решение Верховного суда по отмене восстановления кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина на выборах главы Себежского района.

«Почему он вообще был снят с выборов и почему Игорем Романовым (председателем регионального отделения «Партии Роста» - ред.) было подано исковое заявление, лишний раз не буду повторять. Мы все знаем, кто такой Игорь Романов. Сложно сказать, во скольких кампаниях он участвовал. На мой взгляд, это кандидат, который идет на выборы выполнять определенные распоряжения определенных людей. Есть политические силы, которые не гнушаются никаких моментов и готовы опускаться ниже некуда, избавляясь таким образом от серьезных конкурентов», - отметил Антон Минаков.

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В ближайшее время он намерен связаться с депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Антоном Морозовым и с центральным аппаратом партии в целях выработки плана дальнейших действий. «На 4 февраля назначено судебное заседание областного суда. Как в дальнейшем будем выстраивать линию защиты, будем решать в ближайшие часы», - заключил Антон Минаков.

Ранее сообщалось, что Верховный суд отменил решение Третьего кассационного суда по восстановлению кандидата от ЛДПР на выборах главы в Себежском районе.