«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились в одну партию

Манифест об объединении трех политических сил подписали лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» 28 января. Церемония подписания состоялась Государственном центральном музее современной истории России.
Документ включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости», пишет ТАСС. Они подразумевают усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ, бюджетную децентрализацию.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал подписание манифеста «историческим событием», которое знаменует собой начало процесса объединения всех левых политических сил.