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Политика

Александр Козловский: Люди должны выражать свое мнение, а не навязанное

29.01.2021 22:24|ПсковКомментариев: 1

«Все мы должны сегодня защищать нашу страну прежде всего от вранья. Президента, избранного народом, оболгали, и мы должны быть рядом с ним и донести до «горячих голов» истинное положение вещей», - так секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский прокомментировал несанкционированные митинги, которые прошли в стране и в Псковской области в частности. 

«Эти митинги – скорее, обычная провокация, которую, увы, многие неверно интерпретировали, поняли. Причем, чем больше проходит времени после этих «акций», тем больше открывается неприглядная сторона этого спектакля: добровольный «приезд» и задержание, фильмы с неподтвержденными фактами, рассылки призывов к участию в социальных сетях, проплаченные провокаторы в большинстве городов», - высказался он.

Александр Козловский предположил, что подобные попытки будут предприниматься и в будущем. «Активные ребята и девушки должны понимать, что их желание перемен используется в корыстных целях», - подчеркнул он.

Секретарь реготделения партии «ЕР» напомнил, что все граждане России имеют право на собрания и митинги, но согласованные.

«Наши граждане, в том числе молодежь, имеет право высказывать свою позицию в том числе на акциях протеста. Более того, на согласованных акциях, полиция даже будет охранять это право и защищать тех, кто вышел. Я всегда за то, чтобы люди выражали свое мнение, но свое мнение, а не навязанное! Жаль, что многие не понимают, что они - разменная монета в чужой игре, что их используют ради хайпа, личного обогащения. Знаю наверняка, что в сети среди молодежи позиции разные, и большинство – за понимание сути провокаций и ее последствий», - заключил Александр Козловский.  
Источник: Псковская Лента Новостей
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