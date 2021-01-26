Политика

Александр Козловский: Люди должны выражать свое мнение, а не навязанное

«Все мы должны сегодня защищать нашу страну прежде всего от вранья. Президента, избранного народом, оболгали, и мы должны быть рядом с ним и донести до «горячих голов» истинное положение вещей», - так секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский прокомментировал несанкционированные митинги, которые прошли в стране и в Псковской области в частности.

«Эти митинги – скорее, обычная провокация, которую, увы, многие неверно интерпретировали, поняли. Причем, чем больше проходит времени после этих «акций», тем больше открывается неприглядная сторона этого спектакля: добровольный «приезд» и задержание, фильмы с неподтвержденными фактами, рассылки призывов к участию в социальных сетях, проплаченные провокаторы в большинстве городов», - высказался он.

Александр Козловский предположил, что подобные попытки будут предприниматься и в будущем. «Активные ребята и девушки должны понимать, что их желание перемен используется в корыстных целях», - подчеркнул он.

Секретарь реготделения партии «ЕР» напомнил, что все граждане России имеют право на собрания и митинги, но согласованные.