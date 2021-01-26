Политика

Выборы руководства Псковского обкома КПРФ перенесены на март

Второй этап отчетно-выборной конференции Псковского областного отделения КПРФ пройдет 13 марта. Такое решение принято на состоявшемся в субботу, 30 января, пленуме Псковского обкома КПРФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения партии, на конференции планируется заслушать отчет о работе комитета Псковского областного отделения КПРФ с июня 2018 года по март 2021 года, отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения КПРФ за этот же период.

Также пройдут выборы комитета Псковского областного отделения КПРФ, контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения КПРФ и делегатов на XVIII съезд КПРФ.

Напомним, что выборы руководства обкома КПРФ планировалось провести еще в ноябре 2020 года, однако затем дата проведения конференции была перенесена на более поздний срок.