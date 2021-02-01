Политика

Всероссийскую акцию протеста планирует провести КПРФ 23 февраля

Всероссийскую акцию протеста планирует провести КПРФ 23 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале «КПРФ Псковской области». В митингах по всей стране примут участие и союзники коммунистов из Народного лево-патриотического фронта.

По словам лидера партии Геннадия Зюганова, это будет «осмысленный и конструктивный протест, основанный на реальной программе развития». «КПРФ предлагает альтернативный курс развития на основе социалистических принципов и в интересах трудящихся, а не олигархов. Для этого у нас есть социально-экономическая программа, принятая на Орловском экономическом форуме», - говорится в сообщении.

Также коммунисты разработали 12 законопроектов и бюджет развития в 33 триллиона рублей, подготовили закон «Образование для всех» и программу выхода из кризиса, которая сформулирована в «12 шагах к достойной жизни».