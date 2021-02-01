Политика

Володин заявил об эффективности смешанной системы выборов в Госдуму

Смешанная система выборов в Госдуму, когда половина депутатов избирается по одномандатным округам, а вторая - по партийным спискам, показала свою эффективность. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Смешанная система 50 на 50 показала свою эффективность, - приводит его слова РИА Новости. - С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты, а с другой - 50% одномандатников. Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами».

Вячеслав Володин заявил, что хотел бы избираться по одномандатному округу, поскольку это позволяет лучше чувствовать ситуацию. «Мне бы хотелось, если речь пойдет о выборах, избираться в округе, ты лучше чувствуешь ситуацию, проблемы людей», - сказал он.